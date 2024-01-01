الإحصاء: انخفاض عدد رخص البناء الصادرة في الربع الأخير 2025

رام الله/سما/

أظهرت بيانات رسمية، صدرت اليوم الثلاثاء، انخفاض عدد رخص الأبنية الصادرة في فلسطين خلال الربع الأخير من العام 2025 بنسبة 3%، على أساس فصلي مقارنة مع الفصل الثالث من لعام.

على أساس سنوي، قال الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد الرخص الصادرة في فلسطين سجل ارتفاعاً قدره 11% مقارنة بالربع المناظر من العام 2024.

وأوضح الجهاز أن الانخفاض الفصلي في عدد رخص الابنية الجديدة بلغت 7% مقارنة بالربع الثالث من العام 2025، بينما ارتفع بنسبة 31% مقارنة بالربع المناظر من العام 2024.

وفق البيانات الجديدة، بلغ عدد رخص الأبنية الصادرة للمباني السكنية وغير السكنية 2120 رخصة خلال الربع الرابع من العام 2025، منها 1354 رخصة أبنية جديدة.

وبلغ مجموع مساحة الأبنية المرخصة (سكني وغير سكني) 1.157 مليون متر مربع، منها 983 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و174 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 4348 وحدة سكنية مساحتها 704 آلاف متر مربع، منها 3694 وحدة سكنية جديدة مساحتها 597 ألف متر مربع، و654 وحدة سكنية قائمة مجموع مساحاتها 107 ألف متر مربع.

وسجل عدد الوحدات السكنية الجديدة انخفاضاً بنسبة 3% خلال الربع الرابع من العام 2025 مقارنة بالربع السابق من العام 2025، وارتفاعاً بنسبة 22% مقارنة بالربع المناظر من العام 2024.

ونوه "الإحصاء" إلى أنه لم تصدر أي رخصة بناء في قطاع غزة خلال الربع الأخير من العام 2025.