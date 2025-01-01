داوود الشريان : "إسرائيل" تريد جرنا إلى الحرب لفتح باب التدخل الغربي

القدس المحتلة / سما /

قال الإعلامي السعودي داوود الشريان، إن الاحتلال يسعى لجر دول المنطقة إلى وفتح باب تدخل غربي أوسع.

وأوضح في منشور عبر حسابه بموقع إكس: "فتح الباب لتدخل غربي أوسع، يفضي إلى إعطاء شرعية دولية للحرب، والأخطر أنه يضيف وقودا جديدا للتحريض المذهبي في الإقليم".

وكانت رويترز نقلت عن أربعة مصادر مطلعة أن السعودية أبلغت طهران بأنها رغم تفضيلها تسوية دبلوماسية للنزاع الإيراني الأمريكي، فإن استمرار الهجمات على المملكة وقطاع الطاقة فيها قد يدفع الرياض إلى الرد بالمثل.

وقالت المصادر إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تحدث قبل أيام، إلى نظيره الإيراني عباس عراقجي وأوضح له موقف الرياض بشكل جلي.

ونقلت المصادر عن الأمير فيصل قوله إن السعودية منفتحة على أي شكل من أشكال الوساطة الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى تسوية عبر التفاوض، مشددا على أن الرياض ودول الخليج الأخرى لم تسمح للولايات المتحدة باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها لشن غارات جوية على إيران.