3 شهداء بنيران الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة

الثلاثاء 10 مارس 2026 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
3 شهداء بنيران الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة



غزة / سما /

واصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مستمراً في إحكام الحصار على القطاع والتحكم بدخول شاحنات الإغاثة.

ونفذت القوات الإسرائيلية، الثلاثاء، عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة شرقي القطاع، ما أسفر عن استشهاد وجرح عدد من النازحين.

وفي شمال القطاع، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن استشهاد 3 فلسطينيين بزعم اجتيازهم الخط الأصفر، في استمرار للتوترات على الحدود.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي شرقي مدينة غزة، فيما أطلقت الآليات العسكرية النار جنوب خانيونس، كما نفذت غارات جوية في شرقي المدينة وشرق المحافظة الوسطى، بالإضافة إلى استهداف شمال شرقي مخيم البريج.

وشهد ساحل غزة أيضا إطلاق نار متقطع وقذائف من قبل الزوارق الحربية، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

