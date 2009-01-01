  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

عراقجي : الهجمات الإيرانية مستمرة ولا محادثات مع واشنطن

الثلاثاء 10 مارس 2026 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عراقجي : الهجمات الإيرانية مستمرة ولا محادثات مع واشنطن



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لمواصلة الهجمات الصاروخية "طالما كان ذلك ضروريا"، مستبعدا إجراء أي محادثات بعد تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن الحرب مع إيران ستنتهي "قريبا".

وصرح عراقجي لقناة "بي بي اس نيوز" الأميركية "نحن على استعداد لمواصلة الضربات الصاروخية ضدهم طالما كان ذلك ضروريا وكلما كان ذلك ضروريا"، مشيرا إلى أن المفاوضات مع الولايات المتحدة "لم تعد مطروحة" لدى طهران، موضحا أن الحرب قد تمتد لتشمل المنطقة بأسرها نتيجة ما وصفه بالعدوان الأميركي.

وأضاف أن تجارب إيران السابقة في التفاوض مع الأميركيين كانت مريرة، مشددا على أن الولايات المتحدة وإسرائيل فشلتا في خطتهما الأصلية لتغيير النظام بسرعة، وأن محاولاتهما الحالية لن تحقق النجاح.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن الهجمات الإيرانية لم تستهدف المدنيين أو أي مواقع مدنية، على عكس ما وصفه بالهجمات الأميركية التي استهدفت المدارس والبنية التحتية عمدا، في محاولة لتسليط الضوء على ما تعتبره طهران عدم شرعية الضربات الغربية.

ووصف عراقجي تصريحات ترامب التي اتهمت إيران بمهاجمة مدرسة للفتيات بأنها "سخيفة"، مشدداً على أن إيران تتصرف وفق قواعدها العسكرية وأن المدنيين ليسوا أهدافا لها.

وأضاف أن الحرب قد تمتد لتشمل المنطقة بأسرها نتيجة العدوان الأميركي، مؤكداً أن بلاده ليست مسؤولة عن هذه التبعات.

كما أشار إلى أن إيران كانت قد حذرت دول المنطقة مسبقا بأن أي هجوم أميركي سيقابل برد مباشر يستهدف قواعد ومنشآت الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

الأكثر قراءة اليوم

جمال عبد الناصر في مذكرات خامنئ..

رسالة جديدة من كتائب القسام..

ترامب يخسر شعبيته وتدمير اقتصاد الخليج ..مسؤولون إسرائيليون: تخوف من حرب طويلة مع إيران ودراسة "مسارات للخروج"

إلغاء زيارة كوشنر وويتكوف إلى إسرائيل المقررة غدا الثلاثاء

مسؤولون اسرائيليون: الحرب ستستمر 5 أسابيع أخرى ومخاوف من دخول روسيا والصين

حزب الله يستهدف محطة الاتصالات الفضائية للجيش الإسرائيلي

إسرائيل: مقتل شخصين وإصابة آخرين إثر سقوط صاروخ إيراني انشطاري وسط تل أبيب

الأخبار الرئيسية

تقرير : مستشارو ترامب يحثونه "سرا" على الخروج من حرب إيران

غارات على طهران وصواريخ إيرانية تستهدف إسرائيل والخليج

ترامب: الحرب على إيران "شبه مكتملة" ولدي شخص لخلافة مجتبى خامنئي في حال اغتياله..

ترامب يخسر شعبيته وتدمير اقتصاد الخليج ..مسؤولون إسرائيليون: تخوف من حرب طويلة مع إيران ودراسة "مسارات للخروج"

الحرس الثوري: من الآن فصاعدا لن يتم إطلاق أي صاروخ برأس حربي يقل وزنه عن طن واحد