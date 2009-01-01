تقرير : مستشارو ترامب يحثونه "سرا" على الخروج من حرب إيران

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بعض مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحثونه سرا على الإعلان عن خطة للخروج من حرب إيران.

وأضافت الصحيفة الأميركية نقلا عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن هؤلاء المستشارين يدفعون ترامب لأن يوضح أن الجيش "حقق إلى حد كبير أهدافه من الحرب".

وبينما قدم المسؤولون الأميركيون قوائم متباينة لأهداف الحرب، فإنها تتلخص عموما في تدمير برنامج الصواريخ الإيراني، وتدمير أسطولها البحري، ووقف دعم إيران لوكلائها الإقليميين، ومنعها من الحصول على سلاح نووي.

ويتناغم التقرير مع تصريح للرئيس الأميركي، الإثنين، قال فيه إن "الحرب على إيران ستنتهي قريبا"، من دون أن يحدد موعدا لذلك، مشددا في الوقت نفسه على أن الهجوم الأميركي الإسرائيلي حقق أهدافه.

لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، نفت بشدة تقرير "وول ستريت جورنال".

وقالت ليفيت: "هذه القصة مليئة بالهراء من مصادر مجهولة، أؤكد لكم أنها ليست حاضرة مع الرئيس ترامب. يركز كبار مساعدي الرئيس على مدار الساعة لضمان استمرار نجاح العملية العسكرية بشكل كبير، وسيُحدد القائد الأعلى للقوات المسلحة نهاية هذه العمليات في نهاية المطاف".

وذكرت الصحيفة أن بعض مساعدي ترامب حذروه من أن حربا طويلة الأمد ستؤثر سلبا على شعبيته، حتى وإن كان الجمهوريون يؤيدون في الوقت الراهن الضربات ضد إيران.

وأضافت أن المستشارين المعنيين تلقوا اتصالات من جمهوريين أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير الحرب على انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

وبناء على ذلك، رأى مساعدو ترامب ضرورة وضع خطة إعلامية أكثر حزما لتسويق الحرب في ظل ارتفاع أسعار الوقود، وفقا للصحيفة.

وفي ردها على التقرير، قالت ليفيت: "تؤيد الغالبية العظمى من الأميركيين إنهاء التهديد الذي يشكله النظام الإيراني، وتؤيد قتل الإرهابيين، وهذا ما سيسعى الرئيس ترامب إلى تحقيقه".

وأظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية طفيفة من الأميركيين تعارض الحرب، وتتوافق الآراء إلى حد كبير مع الانتماءات الحزبية.

ورغم قلق بعض مستشاريه، صرح مسؤولون في الإدارة للصحيفة بأن الحرب من غير المرجح أن تنتهي طالما استمرت إيران في مهاجمة دول المنطقة، وطالما رغبت إسرائيل في مواصلة ضرب أهداف داخل إيران.

وصرح مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية لـ"وول ستريت جورنال": "لن يتوقف ترامب عن القتال حتى يحقق نصرا مُرضيا، خاصة مع تفوق الولايات المتحدة عسكريا".

وتستشهد الصحيفة بمصادر مطلعة على خطط ترامب، لم تسمها، قائلة إن الرئيس متفاجئ من عدم استسلام إيران رغم الضربات الأميركية والإسرائيلية المتواصلة.