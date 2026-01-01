"نوستراداموس الحي" يثير الجدل مجددا.. هل اقتربت نهاية العالم؟

القدس المحتلة / سما /

أثار العراف البرازيلي أثوس سالومي المعروف بـ"نوستراداموس الحي"، الجدل مجددًا في العالم بعد حديثه عن نبوءة جديدة لنهاية العالم الذي سبق أن ادعى تنبؤه بجائحة فيروس كورونا ووفاة الملكة إليزابيث.

ونشر سالومي تنبؤاته لعام 2026 في نهاية العام الماضي. وقدّر أن الانفجار الكبير في الشرق الأوسط والتدخل الإسرائيلي الأمريكي في طهران سيبلغان ذروتهما في الربع الثاني من العام، لكن الواقع سبق نبوءته، وبدأت الحملة العسكرية بالفعل.

وبحسب سالومي ، خلال الفترة ما بين الخميس 12 مارس والأحد 15 مارس، قد تتعرض الأرض لتأثير مباشر لنشاط شمسي غير معتاد وفقا لصحيفة معاريف العبرية.

ويعد هذا النشاط عبارة عن ثوران من نوع الانبعاث الكتلي الإكليلي (CME) من الشمس، وهي ظاهرة معروفة للعلماء وتؤكدها وكالة ناسا، خاصةً خلال الفترة الحالية التي تكون فيها الشمس في ذروة دورتها النشطة.

ويتوقع سالومي أن يكون الانفجار البركاني المتوقع قوياً للغاية، لدرجة قد تُلحق أضراراً جسيمة بالأنظمة الكهربائية الحساسة وشبكات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وزعم أن مثل هذا السيناريو قد يتسبب في اضطرابات كبيرة، بل وانقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي، إلى جانب أعطال في شبكة الإنترنت العالمية قد تؤدي إلى فصل العديد من المستخدمين والشركات عن الشبكة.

وبحسب الصحيفة، فإنه إذا بلغ التوهج الشمسي مستوىً يُضاهي "حدث كارينغتون" الشهير عام 1859 - أقوى عاصفة شمسية مُسجلة، والتي تسببت في انهيار أنظمة التلغراف حول العالم - فقد تكون العواقب على العالم الحديث أكثر كارثية.

ويُمكن أن يُؤدي تضرر أنظمة الملاحة والاتصالات إلى تعطيل عمليات شركات الطيران وشبكات الطاقة والبنية التحتية الرقمية، والتسبب في أضرار اقتصادية تُقدر بتريليونات الدولارات.

إلى جانب التهديد القادم من الفضاء والحرب في الشرق الأوسط، تتوقع سالومي أن منطقة الساحل في أفريقيا والقطب الشمالي ستصبح قريباً ساحات معارك دموية، في أعقاب الصراعات للسيطرة على الموارد وممرات الشحن بين روسيا ودول الناتو.