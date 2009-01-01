ترامب: الحرب على إيران "شبه مكتملة" ولدي شخص لخلافة مجتبى خامنئي في حال اغتياله..

وكالات - سما-

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحرب على إيران باتت "شبه مكتملة"، مؤكدا تدمير القدرات البحرية والجوية والاتصالات الإيرانية، وكاشفا بديل للمرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية: "أعتقد أن الحرب شبه مكتملة، إلى حد كبير. ليس لديهم قوات بحرية، ولا اتصالات، ولا قوات جوية".

وأضاف أن لديه "شخصا ما في ذهنه ليحل محل مجتبى خامنئي"، دون الكشف عن هوية هذا الشخص.

ومن جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه بأنه مستعد لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي إذا رفض الاستجابة للمطالب الأمريكية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الاثنين، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين: "أبلغ الرئيس ترامب مساعديه بأنه سيدعم اغتيال المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي إذا رفض الاستجابة للمطالب الأمريكية، مثل إنهاء البرنامج النووي الإيراني".

ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل هي من ستنفذ عملية الاغتيال المباشر للزعيم الإيراني الجديد، وليس الولايات المتحدة.