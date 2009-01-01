  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: الحرب على إيران "شبه مكتملة" ولدي شخص لخلافة مجتبى خامنئي في حال اغتياله..

الإثنين 09 مارس 2026 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: الحرب على إيران "شبه مكتملة" ولدي شخص لخلافة مجتبى خامنئي في حال اغتياله..



وكالات - سما-

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحرب على إيران باتت "شبه مكتملة"، مؤكدا تدمير القدرات البحرية والجوية والاتصالات الإيرانية، وكاشفا بديل للمرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي.

وقال ترامب في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية: "أعتقد أن الحرب شبه مكتملة، إلى حد كبير. ليس لديهم قوات بحرية، ولا اتصالات، ولا قوات جوية".

وأضاف أن لديه "شخصا ما في ذهنه ليحل محل مجتبى خامنئي"، دون الكشف عن هوية هذا الشخص.

ومن جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام غربية، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ مستشاريه بأنه مستعد لاغتيال المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي إذا رفض الاستجابة للمطالب الأمريكية.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الاثنين، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين: "أبلغ الرئيس ترامب مساعديه بأنه سيدعم اغتيال المرشد الأعلى الإيراني الجديد مجتبى خامنئي إذا رفض الاستجابة للمطالب الأمريكية، مثل إنهاء البرنامج النووي الإيراني".

ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل هي من ستنفذ عملية الاغتيال المباشر للزعيم الإيراني الجديد، وليس الولايات المتحدة.

الأكثر قراءة اليوم

جمال عبد الناصر في مذكرات خامنئ..

ستة شهداء في غزة بينهم صحفية : خروقات مستمرة لجيش اسرائيل وقتل هستيري

نيويورك تايمز: الخسائر الفادحة للجيش الامريكي امام ايران تحرج ادارة ترامب

رسالة جديدة من كتائب القسام..

إلغاء زيارة كوشنر وويتكوف إلى إسرائيل المقررة غدا الثلاثاء

مسؤولون اسرائيليون: الحرب ستستمر 5 أسابيع أخرى ومخاوف من دخول روسيا والصين

إسرائيل: مقتل شخصين وإصابة آخرين إثر سقوط صاروخ إيراني انشطاري وسط تل أبيب

الأخبار الرئيسية

ترامب يخسر شعبيته وتدمير اقتصاد الخليج ..مسؤولون إسرائيليون: تخوف من حرب طويلة مع إيران ودراسة "مسارات للخروج"

الحرس الثوري: من الآن فصاعدا لن يتم إطلاق أي صاروخ برأس حربي يقل وزنه عن طن واحد

IMG_3938

حزب الله يستهدف محطة الاتصالات الفضائية للجيش الإسرائيلي

إيران تشهد تجمعات حاشدة في مراسم مبايعة المرشد الأعلى الجديد

بوتين: إنتاج النفط المرتبط بمضيق هرمز قد يتوقف تماما الشهر المقبل