صواريخ حزب الله بمدى 250 كم..لا امن في تل ابيب وحيفا ما دام لبنان غير آمن ..

القدس المحتلة/سما/

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، بأن حزب الله صعّد هجماته الصاروخية نحو العمق الإسرائيلي، مطلقًا عدة صواريخ بعيدة المدى باتجاه تل أبيب ومنطقة "غوش دان" في الوسط.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن الصواريخ التي أُطلقت يصل مداها إلى نحو 250 كيلومترًا، مشيرة إلى أنها ليست صواريخ باليستية، وأن التقديرات الإسرائيلية تفيد بأنها أُطلقت من منطقة سهل البقاع في لبنان.

وبحسب التقرير، تمكنت منظومتا الدفاع الجوي الإسرائيليتان "مقلاع داود" و"القبة الحديدية" من اعتراض معظم الصواريخ، فيما سقط صاروخ واحد في منطقة مفتوحة.

ورغم عمليات الاعتراض، أصابت شظايا عدة مباني في منطقة "غوش دان الكبرى"، فيما أفادت نجمة داود الحمراء بوقوع أضرار في خمسة مواقع مختلفة دون تسجيل إصابات بشرية.

وأشار التقرير إلى أن إطلاق الصواريخ جاء بعد ساعات من إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد "وحدة ناصر" التابعة لحزب الله، والمسؤول عن إطلاق الصواريخ بعيدة المدى.

وفي السياق، قال عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن ما يحدث في لبنان يعكس "واقعًا جديدًا على الأرض"، مضيفًا أنه "لا يوجد أمن في تل أبيب أو حيفا أو شمال إسرائيل طالما يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته اليومية في لبنان".

وأضاف قماطي أن حزب الله "يخوض حرب دفاع عن لبنان بهدف فرض معادلة ردع جديدة ضد إسرائيل في أقرب وقت".

وتطرق قماطي أيضًا إلى العملية الإسرائيلية في بلدة النبي شيت في منطقة البقاع، قائلاً إن ما جرى هناك "أكبر من قضية رون آراد وقواه التي ليست موجودة في المكان"، مضيفًا أن المرحلة الأولى من العملية ربما كانت مرتبطة بملف الطيار الإسرائيلي المفقود، لكن ما حدث لاحقًا، بما في ذلك مشاركة أكثر من 10 مروحيات وقوات عسكرية، "أمر يثير القلق".