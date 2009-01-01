الرجوب: الحرب الإسرائيلية محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وإعادة تشكيل المنطقة وفق رؤية اسرائيل الكبرى

رام الله/سما/

أكد الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في مقابلة خاصة بالمجلة، أن الحرب التي يقودها اليمين الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو هي في جوهرها "محاولة للهروب إلى الأمام" عبر فتح جبهة إقليمية واسعة لصرف الأنظار عن تداعيات الحرب في الأراضي الفلسطينية.

وأشار الرجوب إلى أن الحرب "غير المبررة" تهدف عملياً إلى تصفية القضية الفلسطينية وإعادة تشكيل أولويات المنطقة، مؤكداً أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية خلفت أكثر من ربع مليون فلسطيني بين شهيد، جريح، مفقود، وأسير.

ووصف الرجوب إعلان نتنياهو خوض ما يسميه "حرباً وجودية" بأنه يعكس رفضاً إسرائيلياً لدفع ثمن إنهاء الصراع، المتمثل بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة. وأضاف أن توسيع نطاق المواجهة إقليمياً يخدم مشروع اليمين الإسرائيلي في ترسيخ واقع جيوسياسي جديد في المنطقة يعزز تفوق إسرائيل ويعيد تشكيل موازين القوى وفق رؤية "إسرائيل الكبرى".

وأشار الرجوب إلى أن الأهداف غير المعلنة للحرب تتجاوز المواجهة العسكرية المباشرة، لتشمل تصفية القضية الفلسطينية وتطويع الإقليم بحيث تصبح إسرائيل جزءاً مهيمناً في ترتيباته السياسية والأمنية. لكنه حذر من أن هذه الاستراتيجية، حتى لو حققت مكاسب عسكرية، لن توفر شعوراً دائماً بالأمن للمجتمع الإسرائيلي، مؤكداً أن استمرار الاحتلال لشعب آخر سيبقي إسرائيل في صراع دائم ويزيد من عزلتها الدولية.

وختم الرجوب متسائلاً: "ماذا سيجني المواطن الإسرائيلي من هذه الحرب؟"، مشدداً على أن الأمن الحقيقي لا يمكن تحقيقه بالقوة العسكرية وحدها، بل عبر تسوية سياسية عادلة تنهي الاحتلال.