أردوغان: إدارة نتنياهو لا تريد السلام وتسعى إلى “نسف” حل الدولتين

الإثنين 09 مارس 2026 09:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: إدارة نتنياهو لا تريد السلام وتسعى إلى “نسف” حل الدولتين



اسطنبول / وكالات/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثبتت عبر سياساتها غير القانونية والتوسعية أنها لا تريد السلام.
جاء ذلك في كلمة له الاثنين، عقب مشاركته في برنامج الإفطار السنوي للسفراء بنسخته الـ 17.
وأضاف أردوغان: “أثبتت إدارة نتنياهو عبر سياساتها غير القانونية والتوسعية المنتهجة منذ توقيع إعلان 10 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى اليوم أنها لا تريد السلام”.
وأشار إلى أن إسرائيل تسعى لاستغلال تحول اهتمام المجتمع الدولي عن غزة لنسف حل الدولتين بالكامل.
ولفت إلى أن إسرائيل تواصل ترهيب الفلسطينيين بقطاع غزة عبر هجماتها الممنهجة بينما تعرقل إدخال المساعدات الإنسانية.

ورغم اتفاق وقف اطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ 2025، تمنع إسرائيل إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.

