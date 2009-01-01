ترامب: إيران ارتكبت "خطأ كبيرا" في اختيار نجل خامنئي كمرشد وموضوع الاستيلاء على نفط ايران مؤجل حالياً..

واشنطن / وكالات /

جدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز" استياءه من اختيار مجتبى خامنئي مرشدًا أعلى جديد لإيران بعد مقتل والده علي خامنئي.

واختارت إيران يوم الأحد، مجتبى خامنئي، البالغ من العمر 56 عامًا، خليفةً لوالده الذي قُتل في الغارات الأمريكية الإسرائيلية على طهران الأسبوع الماضي.

وقال ترامب معلقًا على قرار انتخاب ابن "خامنئي" مرشدًا أعلى لإيران: "أعتقد أنهم ارتكبوا خطأً فادحًا. لا أعرف إن كان هذا القرار سيستمر. أعتقد أنهم أخطأوا، في ظل التطورات السياسية والعسكرية المتسارعة في المنطقة".

وأضاف ترامب، أنه لا يعرف ما إذا كان قرار تنصيب مجتبى خامنئي مرشداً لإيران سيستمر، مشيراً إلى أن التطورات قد تؤثر في مستقبل هذا القرار.

وفي سياق متصل، قال ترامب إنه لا يرغب في مناقشة مسألة الاستيلاء على النفط الإيراني، دون تقديم تفاصيل إضافية حول هذا الملف.

وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً سياسياً وعسكرياً متزايداً، عقب إعلان تنصيب مجتبى خامنئي مرشداً أعلى لإيران.

وشكِّل تعيين مجتبى خامنئي أول انتقال وراثي لمنصب المرشد الأعلى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، الأمر الذي كان مؤسسو النظام يستنكرونه بشدة عند إطاحتهم بالنظام الملكي عام 1979، إذ اعتبر كل من روح الله الخميني وخليفته علي خامنئي أن توريث السلطة للأبناء "غير إسلامي" ويتناقض مع مبادئ الثورة.

وبدأت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، السبت قبل الماضي، هجومًا مشترَكًا واسع النطاق على إيران، التي أطلقت بدورها هجومًا مضادًا بعنوان "الوعد الصادق 4"، تضمن قصف مواقع في إسرائيل وقواعد عسكرية أمريكية في دول الخليج، من بينها الإمارات والسعودية وقطر والكويت.