حزب الله يستهدف محطة الاتصالات الفضائية للجيش الإسرائيلي

القدس المحتلة/سما/

أعلن حزب الله اللبناني في بيان مساء الاثننين، استهداف محطة الاتصالات الفضائية التابعة لشعبة الاتصالات والدفاع السيبيري في الجيش الإسرائيلي بوادي إيلا بصلية من الصواريخ النوعية.

وقالت المقاومة الإسلامية في بيانها: "ردا على العدوان الإسرائيلي الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانية وضاحية بيروت الجنوبية، استهدف مجاهدونا محطة الاتصالات الفضائية التابعة لشعبة الاتصالات والدفاع السيبيري في جيش العدو الإسرائيلي في وادي إيلا وسط فلسطين المحتلة".

وأضافت المقاومة الإسلامية أن محطة الاتصالات الفضائية تبعد عن الحدود اللبنانيّة 160 كلم.

وأشارت في بيانها إلى أن عملية الاستهداف تمت بصلية من الصواريخ النوعية.