إيران تشهد تجمعات حاشدة في مراسم مبايعة المرشد الأعلى الجديد

الإثنين 09 مارس 2026 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تشهد تجمعات حاشدة في مراسم مبايعة المرشد الأعلى الجديد



طهران / وكالات /

خرجت حشود كبيرة من الإيرانيين إلى الشوارع بعد ظهر اليوم الاثنين لمبايعة قائد الثورة الجديد السيد مجتبى خامنئي الذي تولى منصبه بقرار من مجلس خبراء القيادة بعد مقتل والده.

 

ونقلت وسائل إعلام إيرانية مقاطع فيديو وصورا تظهر تجمعات حاشدة في ساحة الثورة في طهران وفي مدن أخرى دعما لقائد الثورة الجديد.

وأظهرت لقاطات من أصفهان تصاعد أعمدة الدخان بعد قصف جوي بالقرب من ساحة نقش جهان التاريخية أثناء إقامة مراسم البيعة للمرشد الجديد.

وكان  في وقت متأخر من مساء أمس الأحد أعلن فيه تعيين آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي، نجل المرشد الراحل علي خامنئي، قائدا ثالثا للثورة الإسلامية في إيران، خلفا لوالده.

