إيران تشهد تجمعات حاشدة في مراسم مبايعة المرشد الأعلى الجديد

ونقلت وسائل إعلام إيرانية مقاطع فيديو وصورا تظهر تجمعات حاشدة في ساحة الثورة في طهران وفي مدن أخرى دعما لقائد الثورة الجديد.

وأظهرت لقاطات من أصفهان تصاعد أعمدة الدخان بعد قصف جوي بالقرب من ساحة نقش جهان التاريخية أثناء إقامة مراسم البيعة للمرشد الجديد.

وكان مجلس خبراء القيادة الإيراني أصدر بيانا في وقت متأخر من مساء أمس الأحد أعلن فيه تعيين آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي، نجل المرشد الراحل علي خامنئي، قائدا ثالثا للثورة الإسلامية في إيران، خلفا لوالده.