رسالة جديدة من كتائب القسام..

غزة/سما/

دعا "أبو عبيدة" الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، شعوب المنطقة للتكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه مخططات إسرائيل.

وقال "أبو عبيدة" في بيان: "نبارك الفعل البطولي لمجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان، من خلال التصدي للقوات الصهيونية المعتدية وتكبيدها خسائر فادحة، وكذلك ضرب أهداف نوعية في عمق الكيان، ونشد على أيدي المقاومين، وهم يمارسون حقهم في الدفاع عن أرضهم وسيادة وطنهم، في مواجهة العدوان الذي لم يتوقف لحظة واحدة".

وأضاف: "نترحم على شهداء لبنان الشقيق، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحاه، والسلامة لكل أبنائه، ونستذكر في هذا المقام سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله، الذي اتخذ قرارا أخلاقيا وجريئا بالوقوف إلى جانب غزة وأهلها، وقدم روحه مع عدد كبير من إخوانه على طريق القدس".

ودعا "أبو عبيدة" شعوب المنطقة "للتكاتف والوقوف صفا واحدا في وجه مخططات العدو الصهيوني، ونواياه المبيتة لتوسيع العدوان ليطال المزيد من البلدان العربية والإسلامية، إذ لم يعد يخفي أطماعه بإقامة ما يسميه إسرائيل الكبرى".

هذا وتشهد الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، تصعيدا عسكريا واسعا، مع إعلان "حزب الله" تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية استهدفت مواقع وقواعد إسرائيلية على طول الحدود وفي العمق الإسرائيلي، ردا على الغارات الإسرائيلية التي طالت مناطق لبنانية عدة بينها الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.