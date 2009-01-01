  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شهيد ومصابون جراء إلقاء طائرة للاحتلال قنبلة على مجموعة من المواطنين بحي الزيتون

الإثنين 09 مارس 2026 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد ومصابون جراء إلقاء طائرة للاحتلال قنبلة على مجموعة من المواطنين بحي الزيتون



غزة/سما/

استشهد المواطن عماد فلفل (30 عاما) وأصيب آخرون مساء اليوم الإثنين، جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" قنبلة على مجموعة من المواطنين قرب شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب عماد فلفل (40 عاما) إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين بشارع كشكو في حي الزيتون.

كما أصيب مواطنان أحدهما سيدة في الأربعين من العمر.

وكان ثمانية مواطنين استشهدوا وأصيب 17 آخرون خلال ال 24 ساعة الماضية في مختلف مناطق قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم، إلى 72,133 شهيدا، و171,826 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 648، وإجمالي الإصابات إلى 17.728، فيما جرى انتشال 755 جثمانا.

الأكثر قراءة اليوم

جمال عبد الناصر في مذكرات خامنئ..

ستة شهداء في غزة بينهم صحفية : خروقات مستمرة لجيش اسرائيل وقتل هستيري

نيويورك تايمز: الخسائر الفادحة للجيش الامريكي امام ايران تحرج ادارة ترامب

مسؤولون اسرائيليون: الحرب ستستمر 5 أسابيع أخرى ومخاوف من دخول روسيا والصين

مجلس خبراء القيادة الإيراني يختار مجتبي خامنئي مرشدا جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية

إسرائيل: مقتل شخصين وإصابة آخرين إثر سقوط صاروخ إيراني انشطاري وسط تل أبيب

إلغاء زيارة كوشنر وويتكوف إلى إسرائيل المقررة غدا الثلاثاء

الأخبار الرئيسية

إيران تشهد تجمعات حاشدة في مراسم مبايعة المرشد الأعلى الجديد

بوتين: إنتاج النفط المرتبط بمضيق هرمز قد يتوقف تماما الشهر المقبل

عراقجي: مستعدون لمخططات تستهدف منشآت إيران النفطية والنووية ولدينا "مفاجآت" ..

الشرع يطالب بنزع سلاح حزب الله …

مسؤولون اسرائيليون: الحرب ستستمر 5 أسابيع أخرى ومخاوف من دخول روسيا والصين