شهيد ومصابون جراء إلقاء طائرة للاحتلال قنبلة على مجموعة من المواطنين بحي الزيتون

غزة/سما/

استشهد المواطن عماد فلفل (30 عاما) وأصيب آخرون مساء اليوم الإثنين، جراء إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كوبتر" قنبلة على مجموعة من المواطنين قرب شارع كشكو بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب عماد فلفل (40 عاما) إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين بشارع كشكو في حي الزيتون.

كما أصيب مواطنان أحدهما سيدة في الأربعين من العمر.

وكان ثمانية مواطنين استشهدوا وأصيب 17 آخرون خلال ال 24 ساعة الماضية في مختلف مناطق قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم، إلى 72,133 شهيدا، و171,826 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت المصادر، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 648، وإجمالي الإصابات إلى 17.728، فيما جرى انتشال 755 جثمانا.