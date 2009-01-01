عراقجي: مستعدون لمخططات تستهدف منشآت إيران النفطية والنووية ولدينا "مفاجآت" ..

طهران / وكالات /

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الإثنين، أن بلاده في حالة "جاهزية كاملة" لمواجهة أي مخططات تستهدف منشآتها الحيوية، وأن طهران تمتلك بدورها "مفاجآت عديدة".

وقال عراقجي في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، إن 9 أيام مرت على ما وصفه بـ"العملية الخاطئة"، لافتاً إلى أن تداعياتها انعكست على الأسواق العالمية، حيث تضاعفت أسعار النفط وارتفعت أسعار السلع بوتيرة متسارعة.

وأضاف أن "طهران تدرك أن الولايات المتحدة تعمل على التخطيط لاستهداف المنشآت النفطية والنووية الإيرانية، في محاولة لاحتواء الصدمة التضخمية الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي".

وشدد الوزير الإيراني على أن بلاده مستعدة بشكل كامل للتعامل مع أي سيناريو محتمل، مؤكدًا أن لدى إيران "العديد من المفاجآت" التي يمكن أن تظهر في الوقت المناسب.