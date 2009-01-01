مسؤولون اسرائيليون: الحرب ستستمر 5 أسابيع أخرى ومخاوف من دخول روسيا والصين

القدس المحتلة/سما/

تعد إسرائيل والولايات المتحدة خططا حربية للأيام القادمة، مع تقديرات تشير إلى أن الحرب ستستمر لخمسة أسابيع أخرى على الأقل.



وتضيف القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي متفائل كثيراً بشأن القدرة على إكمال الحد من منظومة اطلاق الصواريخ الإيرانية في غضون أيام قليلة إلى أسابيع.



و تتضمن الخطة تدمير منصات الإطلاق إلى جانب حجب منصات أخرى كحل مؤقت، يليه موجة أخرى من الهجمات لتدميرها بالكامل.

وتعتبر خمسة أسابيع هي المدة اللازمة لضمان عدم قدرة الإيرانيين على تجديد مخزوناتهم التشغيلية حتى بعد انتهاء الحرب. بحسب زعم التقرير .

بحسب المؤشرات الأمريكية، تحاول إيران إشراك الصين وروسيا بنشاط في الحرب. وتزعم القناة العبرية أن إيران تبذل جهوداً للحصول على تدخل من القوتين العظميين، اللتين تشكلان مصدراً تجارياً رئيسياً لتبادل المعلومات والمعدات العسكرية.