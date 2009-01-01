  1. الرئيسية
بوتين يهنئ مجتبى خامنئي بانتخابه مرشدا أعلى لإيران

الإثنين 09 مارس 2026 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
موسكو/ وكالات/

 هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجتبى حسيني خامنئي بانتخابه مرشدا أعلى جديدا لإيران، وأكد دعم روسيا الثابت لإيران وتضامنها مع الشعب الإيراني.

وأكد المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) يوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هنأ مجتبى خامنئي على انتخابه مرشدًا أعلى لإيران.

وقال الكرملين في بيان: "إلى معالي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي... أرجو أن تتقبلوا خالص تهانيّ بمناسبة انتخابكم مرشداً أعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وجاء في البرقية: "أتمنى لكم التوفيق في حل المهام الصعبة التي تواجهكم، فضلاً عن الصحة الجيدة والقوة".

وأضاف الرئيس في التهنئة: "أنا واثق من أنك ستواصل عمل والدك بشرف وستوحد الشعب الإيراني في مواجهة المحن الشديدة".

وبحسب البرقية، فإن إيران تقاوم العدوان المسلح، وإن تحركات رئيس الدولة ستتطلب شجاعة وتفانياً كبيرين.

