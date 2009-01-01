  1. الرئيسية
شركة "بابكو إنرجيز" البحرينية للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة

الإثنين 09 مارس 2026 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شركة "بابكو إنرجيز" البحرينية للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة



القدس المحتلة/سما/

أعلنت شركة "بابكو إنرجيز" المجموعة المتكاملة التي تقود تحول قطاع الطاقة في مملكة البحرين، حالة القوة القاهرة على عمليات المجموعة المتأثرة بالأوضاع الراهنة نتيجة الاعتداءات الإيرانية المستمرة على المنطقة، والهجوم الغاشم الأخير الذي استهدف إحدى وحدات مصفاة شركة بابكو للتكرير التابعة للمجموعة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (بنا).

وأوضحت الشركة أن احتياجات السوق المحلي كافة مؤمنة بالكامل وفقاً للخطط الاستباقية الموضوعة، بما يضمن استمرارية الإمدادات وتلبية الطلب المحلي دون تأثر.

وأعربت شركة "بابكو إنرجيز" عن تقديرها لعلاقاتها الراسخة مع كافة شركائها، مؤكدة أنها ستواصل اطلاع الشركاء والجهات ذات العلاقة على آخر المعلومات والمستجدات ذات الصلة.

