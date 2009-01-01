ستة شهداء في غزة بينهم صحفية : خروقات مستمرة لجيش اسرائيل وقتل هستيري

غزة /سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 151 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد ثمانية مواطنين وعدد من الاصابات في مختلف مناطق القطاع.

وأعلن مشفى العودة بالنصيرات استقبال ثلاثة شهداء وعشر إصابات جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيام النازحين في منطقة السوارحة جنوب غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

والشهداء هن ثلاث نساء: أمال محمد شمالي 46 عاما وهي مراسلة راديو قطر ، نور صالح الشلالفة 30 عاما والطفلة سلسبيل أنور فراج 12 عاما.

وفي وقت سابق من يوم الاحد استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على سيارة قرب مسجد الكتيبة غرب مدينة غزة .

والشهداء هم: نائل البراوي- أبو بسام ومحمد مصطفى أبو شدق والمسعف عبد حسني حمدونة.

واستشهد الشاب عمر الرضيع 30 عاماً متأثرا بجراح اصيب بها بنيران الجيش الاسرائيلي صباح الاحد في بلدة بيت لاهيا.

وارتقت الطفلة جوليا أحمد محمد القدرة بعد يوم من استشهاد والدها بقصف اسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة

وفجر اليوم قصفت مدفعية الاحتلال شرق مدينة غزة .

الاحصائيات

ووصل مشافي قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاثة شهداء اثنان منهم انتشال وأربع اصابات.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 651 اضافة إلى 1711مصاب وإجمالي حالات الانتشال: 755 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغ72126 شهيدا و1717809 مصاب.