الإثنين 09 مارس 2026 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء باردة ولا تغير على الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجويّة الفلسطينية ان يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا الى صاف وبارداً نهارا خاصة في المناطق الجبلية ،ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل : يكون الجو غائما جزئيا وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبيا نهاراً وباردا ليلاً خاصة في المناطق الجبلية ، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والأربعاء يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام و ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبيا نهاراً وباردا ليلاً خاصة في المناطق الجبلية، الرياح شمالية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة االسرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بارداً نسبيا نهاراً وباردا ليلاً خاصة في المناطق الجبلية ، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من تشكل الصقيع خلال الصباح الباكر خلال صباح يوم الإثنين .

