ابتداءً من أبريل: البنزين في إسرائيل يقترب من 10 شواقل للتر

الإثنين 09 مارس 2026 09:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

 يقفز سعر لتر البنزين إلى عشرة شواقل إذا لم يحدث انخفاض كبير في أسعار الوقود العالمية وبقيت الأسعار عند مستواها الحالي حتى نهاية شهر مارس.

وبحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية فإن سعر لتر البنزين 95 سيقفز إلى حوالي 10 شواقل في أوائل أبريل، وفقًا لمسؤولين كبار في صناعة الطاقة.

لم يسبق أن شهدت إسرائيل مثل هذا السعر. حيث يباع سعر لتر البنزين 95 حاليا 7.02 شيكل.

وتُحدد أسعار البنزين والديزل في إسرائيل بشكل أساسي بناءً على أسعار الوقود العالمية، مع الأخذ في الاعتبار تغيرات سعر صرف الدولار، والضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة (18%). وتشكل الضرائب حوالي 50% من السعر.

وبما أن الضرائب لن تتغير هذا الشهر (إلا إذا تقرر خلاف ذلك)، وسعر الصرف سيظل مستقرًا نسبيًا (حوالي 3.1 شيكل للدولار)، فإن ارتفاع أسعار الوقود العالمية سيؤدي إلى زيادة السعر.

