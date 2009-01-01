القسام:ندعو شعوب الأمة للوقوف امام مشروع "إسرائيل الكبرى"

غزة /سما/

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة"نبارك الفعل البطولي لمجاهدي المقاومة الإسلامية في لبنان، من خلال التصدي للقوات الصهيونية المعتدية وتكبيدها خسائر فادحة، وكذلك ضرب أهدافٍ نوعيةٍ في عمق الكيان، ونشدّ على أيدي المقاومين؛ وهم يمارسون حقهم في الدفاع عن أرضهم وسيادة وطنهم، في مواجهة العدوان الذي لم يتوقف لحظةً واحدةً".

واضاف أبو عبيدة": نترحم على شهداء لبنان الشقيق، ونتمنى الشفاء العاجل لجرحاه، والسلامة لكل أبنائه، ونستذكر في هذا المقام سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله، الذي اتخذ قراراً أخلاقياً وجريئاً بالوقوف إلى جانب غزة وأهلها، وقدم روحَه مع عددٍ كبيرٍ من إخوانه على طريق القدس".

وقال أبو عبيدة"ندعو شعوب أمتنا للتكاتف والوقوف صفاً واحداً في وجه مخططات العدو الصهيوني، ونواياه المبيتة لتوسيع العدوان ليطال المزيد من البلدان العربية والإسلامية، إذ لم يعد يُخفِي أطماعَه بإقامة ما يسميه "إسرائيل الكبرى"".