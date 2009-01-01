  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مجلس خبراء القيادة الإيراني يختار مجتبي خامنئي مرشدا جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية

الأحد 08 مارس 2026 11:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس خبراء القيادة الإيراني يختار مجتبي خامنئي مرشدا جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية



طهران / وكالات /

أعلن مجلس الخبراء في إيران الأحد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً أعلى لإيران، نجل المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي.

وقد اختاره 88 عالماً دينياً أعضاء في "مجلس الخبراء"، الهيئة المسؤولة بموجب دستور الجمهورية الإسلامية عن اختيار خليفة المرشد الأعلى عند شغور المنصب.

وفي بيان صدر مساء اليوم عن مجلس الخبراء، دعا الشعب الإيراني إلى الحفاظ على وحدته وإعلان ولائه للمرشد الأعلى الجديد.

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية صورة مفبركة، على ما يبدو بمساعدة منظمة العفو الدولية، يظهر فيها خامنئي الابن واقفاً بجانب والده الراحل، الذي يبدو جالساً على كرسي.

ونجل علي خامنئي، البالغ من العمر 56 عامًا، رجل دين التزم الصمت الإعلامي لسنوات، وعمل من وراء الكواليس في مكتب والده.

يتمتع خامنئي الابن بعلاقات وثيقة مع الحرس الثوري، الذي، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، سعى جاهدًا لانتخابه، ويرى بعض المعلقين في ذلك دليلًا على تشديد الحرس قبضته على السلطة وسط الاضطرابات الحالية في الحرب.

وأفاد ثلاثة مسؤولين حكوميين إيرانيين لصحيفة نيويورك تايمز أن الحرس الثوري ضغط من أجل تعيينه

الأكثر قراءة اليوم

ابو ظبي تنفي بشدة ..الإعلام العبري يزعم : الجيش الإماراتي يهاجم إيران

إصابات ودمار هائل في قصف ايران وسط اسرائيل بصواريخ انشطارية ..

بغالبية أصوات مجلس الخبراء ..إيران تختار مرشدا جديدا "يرفضه ترامب"

مسيرة تضرب "محطة تحلية "في البحرين وقلق كبير في منطقة الخليج

إسرائيل تستعِّد لإمطارها بالصواريخ الانشطارية.. الجنرال ماكغريغور: إيران تمتلك مخزون صواريخ ضخمٍ وقدرةً لمواصلة الحرب لفترةٍ طويلةٍ…

الكشف عن ملامح الغزو البري الأمريكي الاسرائيلي القادم لـ"ايران"…

"السفارة أمام العمارة" .. مجتبى خامنئي "جار" الإسرائيليين في لندن

الأخبار الرئيسية

IMG_3922

عمان: إجراء واشنطن وإسرائيل ضد إيران غير أخلاقي وغير مقبول ..

IMG_3917

إسرائيل تستعِّد لإمطارها بالصواريخ الانشطارية.. الجنرال ماكغريغور: إيران تمتلك مخزون صواريخ ضخمٍ وقدرةً لمواصلة الحرب لفترةٍ طويلةٍ…

بغالبية أصوات مجلس الخبراء ..إيران تختار مرشدا جديدا "يرفضه ترامب"

27d49590-566b-4a43-998b-ee56cc45c479

إصابات ودمار هائل في قصف ايران وسط اسرائيل بصواريخ انشطارية ..

ابو ظبي تنفي بشدة ..الإعلام العبري يزعم : الجيش الإماراتي يهاجم إيران