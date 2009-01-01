مجلس خبراء القيادة الإيراني يختار مجتبي خامنئي مرشدا جديدا للجمهورية الإسلامية الإيرانية

طهران / وكالات /

أعلن مجلس الخبراء في إيران الأحد تعيين مجتبى خامنئي مرشداً أعلى لإيران، نجل المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي.

وقد اختاره 88 عالماً دينياً أعضاء في "مجلس الخبراء"، الهيئة المسؤولة بموجب دستور الجمهورية الإسلامية عن اختيار خليفة المرشد الأعلى عند شغور المنصب.

وفي بيان صدر مساء اليوم عن مجلس الخبراء، دعا الشعب الإيراني إلى الحفاظ على وحدته وإعلان ولائه للمرشد الأعلى الجديد.

ونشرت وسائل الإعلام الإيرانية صورة مفبركة، على ما يبدو بمساعدة منظمة العفو الدولية، يظهر فيها خامنئي الابن واقفاً بجانب والده الراحل، الذي يبدو جالساً على كرسي.

ونجل علي خامنئي، البالغ من العمر 56 عامًا، رجل دين التزم الصمت الإعلامي لسنوات، وعمل من وراء الكواليس في مكتب والده.

يتمتع خامنئي الابن بعلاقات وثيقة مع الحرس الثوري، الذي، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، سعى جاهدًا لانتخابه، ويرى بعض المعلقين في ذلك دليلًا على تشديد الحرس قبضته على السلطة وسط الاضطرابات الحالية في الحرب.

وأفاد ثلاثة مسؤولين حكوميين إيرانيين لصحيفة نيويورك تايمز أن الحرس الثوري ضغط من أجل تعيينه