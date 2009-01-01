  1. الرئيسية
3 شهداء وإصابات بخروقات إسرائيلية جديدة لـ "تهدئة غزة"

الأحد 08 مارس 2026 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

استشهد 3 مواطنين، عصر اليوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف نقطة شرطة في محيط مسجد الكتيبة غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستهداف طائرات الاحتلال مركبة مدنية محيط مسجد الكتيبة غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أُصيب مواطنان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، تزامناً مع قصف مدفعي متفرق في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمُتفق عليه في 11 أكتوبر/ تشرين أول 2025.

وقالت مصادر محلية أن المواطن رمزي حرب جبريل أبو لحية (50 عامًا) أصيب بنيران مسيرة إسرائيلية على دوار بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وفي شمال قطاع غزة، أفادت مصادر محلية بإصابة مواطن بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وشهد وسط القطاع قصفاً مدفعياً استهدف شمال شرق مخيم البريج، بينما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية خانيونس جنوباً.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 3 شهداء؛ بينهم اثنان انتشال، و4 إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

وتشير الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى استشهاد 72,126 شخصًا وإصابة 171,809 آخرين جراء القصف والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

