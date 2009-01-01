  1. الرئيسية
إسرائيل تغتال رئيس المكتب العسكري للمرشد..

الأحد 08 مارس 2026 06:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

كشفت وزارة الجيش الإسرائيلية، الأحد، عما وصفته بـ"نجاح استخباراتي وعسكري جديد"، تمثل في اغتيال أبو القاسم بابائيان، الذي عُين حديثا رئيسا للمكتب العسكري للمرشد الإيراني، وذلك بعد أيام قليلة فقط من توليه منصبه خلفا لسلفه الذي قُتل في هجوم سابق.

وأعلن وزير الجيش الإسرائيلي: "قمنا بتصفية أبو القاسم بابائيان، رئيس المكتب العسكري الجديد للمرشد الإيراني، الذي تم تعيينه في المنصب الأسبوع الماضي".

وجاء الإعلان عقب اجتماع موسع لتقييم الوضع الأمني عقده وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس في مقر القيادة المحصن التابع للوزارة، بمشاركة عدد من كبار القادة العسكريين والأمنيين.

وبحسب بيان الوزارة، تلقى كاتس خلال الاجتماع تحديثا استخباراتيا أكد مقتل بابائيان، الذي كان قد كُلّف بإعادة تنظيم البنية العسكرية المحيطة بالمرشد الإيراني، عقب ما وصفته إسرائيل بـ"الضربة الافتتاحية" التي استهدفت القيادة العسكرية السابقة.

