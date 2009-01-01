  1. الرئيسية
الإمارات تحتفظ بكامل الحق في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السيادة والأمن

الأحد 08 مارس 2026 04:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابو ظبي/سما/

أكدت الإمارات العربية المتحدة، في بيان رسمي الأحد، أنها في حالة دفاع في مواجهة الاعتداء الإيراني "الغاشم وغير المبرر"، والذي شمل إطلاق أكثر من 1400 صاروخ باليستي وطائرة مسيّرة استهدفت البنية التحتية ومواقع مدنية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في البيان إن الاعتداء "يُمثّل خرقا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها".

وشددت على أن دولة الإمارات لا تسعى إلى الانجرار إلى أي صراعات أو تصعيد، إلا أنها تؤكد احتفاظها بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها، وضمان أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، وذلك استناداً إلى حقها في الدفاع عن النفس وفقاً لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

