بغالبية أصوات مجلس الخبراء ..إيران تختار مرشدا جديدا "يرفضه ترامب"

الأحد 08 مارس 2026 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
بغالبية أصوات مجلس الخبراء ..إيران تختار مرشدا جديدا "يرفضه ترامب"



طهران / وكالات /

توصل مجلس خبراء القيادة الإيراني، الأحد، إلى اختيار مرشد جديد للجمهورية خلفا لعلي خامنئي الذي قتل في اليوم الأول من الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير، بحسب ما أعلن أعضاء في المجلس، إلا أن اسمه لم يُعلن بعد.

وقال عضو مجلس خبراء القيادة أحمد علم الهدى: "جرى التصويت لاختيار المرشد، واختير المرشد"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "مهر".

وأضاف أن "أمانة المجلس ستُعلن الاسم في وقت لاحق".

وأكد أعضاء آخرون حصول التصويت، وأشار أحدهم إلى أن ابن المرشد علي خامنئي، مجتبى، هو من سيتولى المنصب.

وسبق أن طُرح اسم مُجتبى خامنئي لخلافة والده الذي تولى المنصب في العام 1989.

وقال محسن حيدري وهو عضو في المجلس يمثل محافظة خوزستان "اختير المُرشح الأنسب، وقد حاز موافقة غالبية أعضاء مجلس خبراء القيادة"، بحسب ما نقلت وكالة "إيسنا".

وإشار إلى أن حتى الرئيس الأميركي دونالد ترامب "ذكر اسم من اختاره مجلس الخبراء". وكان ترامب أعلن أنه لن يقبل بأن يكون نجل علي خامنئي، هو من سيتولى المنصب.

وقال محمد مهدي ميرباقري، وهو عضو آخر في المجلس، في مقطع مصور نشرته وكالة "فارس"، إن المجلس توصل إلى "رأي حاسم يعكس وجهة نظر الغالبية".

