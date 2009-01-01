إصابات ودمار هائل في قصف ايران وسط اسرائيل بصواريخ انشطارية ..

القدس المحتلة/سما/

دوت انفجارات في تل أبيب الأحد واصيب ستة اسرائيليين بجراح مختلفة فيما اصيبت مناطق واسعة وسط الدولة العبرية ، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أطلقت من إيران.

وسمع صحافيو فرانس برس في تل أبيب ما لا يقل عن عشرة انفجارات.

وسبق ذلك إعلان الجيش الإسرائيلي في بيان رصد “صواريخ أطلقت من إيران”، مؤكدا أن “أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد”.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بصواريخ منطقتي تل أبيب وبئر السبع في إسرائيل، إضافة إلى قاعدة جوية في الأردن.

وأفاد الحرس الثوري في بيان، الأحد، أن الموجة الـ 28 من عملية “الوعد الصادق 4” استهدفت بالصواريخ قاعدة الأزرق الجوية (موفق السلطي) في الأردن، حيث تنتشر قوات أمريكية.

كما أشار إلى أن الموجة الـ 28 استهدفت أيضا نقاطا عسكرية في تل أبيب وبئر السبع بصواريخ متطورة.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ”مصالح أمريكية” في دول الخليج والأردن والعراق، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.