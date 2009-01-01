إيران.. أمطار مسودة اللون تتساقط بطهران

طهران / وكالات /

استيقظ سكان طهران، البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، على صباحٍ ملبدٍ بالغيوم السوداء الكثيفة، وذلك عقب غاراتٍ جوية إسرائيلية استهدفت مواقع تخزين النفط الإيرانية، بحسب ما أفاد به فريد بليتجن، مراسل شبكة CNN من العاصمة.

وقال بليتجن: "كما ترون، مياه الأمطار سوداء اللون، ويبدو أنها مشبعة بالنفط.. هذا ما يهطل هذا الصباح، هذا النوع من الأمطار المحملة بالنفط الذي نشهده الآن على العاصمة الإيرانية، بعد وقوع الغارات".

وصرح الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف مواقع تخزين الوقود في طهران مساء السبت، والتي توزع الوقود "على مختلف المستهلكين، بما في ذلك الكيانات العسكرية في إيران".

وأظهر مقطع فيديو بثته وكالة رويترز ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من مصفاة شهران النفطية في طهران.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هذه ضربةٌ كبيرة تُشكل خطوةً إضافية في تعميق الضرر الذي لحق بالبنية التحتية العسكرية للنظام الإيراني الإرهابي".

ولا يُسمح لشبكة CNN بالتغطية الإخبارية في إيران إلا بإذنٍ من الحكومة الإيرانية.