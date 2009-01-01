  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إيران.. أمطار مسودة اللون تتساقط بطهران

الأحد 08 مارس 2026 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران.. أمطار مسودة اللون تتساقط بطهران



طهران / وكالات /

استيقظ سكان طهران، البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، على صباحٍ ملبدٍ بالغيوم السوداء الكثيفة، وذلك عقب غاراتٍ جوية إسرائيلية استهدفت مواقع تخزين النفط الإيرانية، بحسب ما أفاد به فريد بليتجن، مراسل شبكة CNN من العاصمة.

 

وقال بليتجن: "كما ترون، مياه الأمطار سوداء اللون، ويبدو أنها مشبعة بالنفط.. هذا ما يهطل هذا الصباح، هذا النوع من الأمطار المحملة بالنفط الذي نشهده الآن على العاصمة الإيرانية، بعد وقوع الغارات".

وصرح الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف مواقع تخزين الوقود في طهران مساء السبت، والتي توزع الوقود "على مختلف المستهلكين، بما في ذلك الكيانات العسكرية في إيران".

وأظهر مقطع فيديو بثته وكالة رويترز ألسنة اللهب والدخان تتصاعد من مصفاة شهران النفطية في طهران.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هذه ضربةٌ كبيرة تُشكل خطوةً إضافية في تعميق الضرر الذي لحق بالبنية التحتية العسكرية للنظام الإيراني الإرهابي".

ولا يُسمح لشبكة CNN بالتغطية الإخبارية في إيران إلا بإذنٍ من الحكومة الإيرانية. 

IMG_3909

الأكثر قراءة اليوم

الولايات المتحدة تعلن نيتها السيطرة الكاملة على احتياطيات النفط الإيرانية

طهران : مجلس خبراء القيادة يختار المرشد الجديد عبر تصويت كتابي مختوم والإعلان خلال ساعات

إعلاميٌّ إسرائيليٌّ بارزٌ: إسرائيل وأمريكا خسرتا الحرب..

بسبب قرارها عدم مهاجمة جيرانها ..ترامب يعلن "هزيمة إيران التاريخية" ويُلوح بتدمير مناطق وجماعات جديدة

احدث دماراً هائلاً..إطلاق صاروخ إيراني مزود برأس حربي عنقودي باتجاه تل أبيب

القناة 14 العبرية : تحركات لمنصات إطلاق الصواريخ في اليمن وتأهب في إسرائيل خشية هجوم متعدد الجبهات

رويترز : السعودية تهدد إيران بالرد بالمثل ..

الأخبار الرئيسية

بعد الاعتذار.. بيزشكيان يهدد: إيران “ستضطر إلى الرد” إذا تعرّضت لاجتياح أو هجوم انطلاقا من الدول المجاورة

الكشف عن ملامح الغزو البري الأمريكي الاسرائيلي القادم لـ"ايران"…

"السفارة أمام العمارة" .. مجتبى خامنئي "جار" الإسرائيليين في لندن

لبنان

19 شهيدًا بغارة في النبطية: إسرائيل توسّع ضرباتها في لبنان وتواصل تهجير بلدات جنوبية

ايران

الحرب على إيران تدخل يومها التاسع : قصف متبادل وتحذيرات إقليمية من توسع النزاع