حرس الثورة الإيراني: قادرون على خوض حرب ضارية لـ 6 أشهر ضد أمريكا وإسرائيل..

طهران / وكالات /

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني، السبت، إن لدى بلاده القدرة على خوض حرب ضارية لمدة 6 أشهر على الأقل، بالوتيرة الحالية للعمليات.

جاء ذلك في تصريح لنائيني لوكالة الأنباء فارس المحلية، تحدث فيه عن رد إيران على الضربات الأمريكية الإسرائيلية.

وأضاف: “القوات المسلحة الإيرانية لديها القدرة على خوض حرب ضارية لمدة 6 أشهر على الأقل مع الحفاظ على وتيرة العمليات الحالية”.

وفي معرض تقديمه معلومات حول هجمات بلاده على القواعد الأمريكية وإسرائيل، صرح نائيني قائلا: “استهدفنا أكثر من 200 موقع، بما في ذلك القواعد والمنشآت الأمريكية والإسرائيلية”.

وذكر أن إيران “وجهت ما يقرب من 60 بالمئة من قوتها النارية نحو القواعد الأمريكية في المنطقة، و40 بالمئة نحو الأهداف الإسرائيلية”.

وأوضح أن الصواريخ المستخدمة في العمليات منذ اندلاع الحرب كانت في الغالب من الجيل الأول والثاني، وأنهم في المراحل المستقبلية سيطبقون أسلوب هجوم جديد بصواريخ أكثر تطورا وأقل استخداما وذات مدى بعيد.

ورأى نائيني أن المخططين للحرب على إيران وقعوا في ثلاثة أخطاء، أولها أنهم اعتقدوا أن البلاد ستنهار في غضون 48 ساعة باغتيال المرشد علي خامنئي.

أما الخطأ الثاني بحسب نائيني يتمثل بأنهم اعتقدوا أن الحرب ستسمر ثلاثة أيام فقط، والثالث أنهم اعتقدوا أن تحالفا إقليما ودوليا سيتشكل ضد إيران، “لكنهم فشلوا تماما في هذه الحسابات” وفق رأيه.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ”مصالح أمريكية” في دول الخليج والأردن والعراق، غير أن بعض هذه الهجمات أسقط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.