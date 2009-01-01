بعد الاعتذار.. بيزشكيان يهدد: إيران “ستضطر إلى الرد” إذا تعرّضت لاجتياح أو هجوم انطلاقا من الدول المجاورة

طهران / وكالات /

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، إن بلاده تنظر إلى الدول المجاورة بوصفها “شقيقة”، لكنها “ستضطر للرد” إذا تعرضت إيران لأي هجوم انطلاقا من أي دولة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيراينة شبه الرسمية “تسنيم” عن بزشكيان، خلال زيارته أحد المراكز الصحية، قوله إن تصريحاته التي أدلى بها أمس بشأن الدول المجاورة أُسيء تفسيرها.

وفي خطاب متلفز السبت اعتذر بزشكيان إلى الدول المجاورة التي تعرضت لهجوم، وأعلن وقف استهداف الدول المجاورة ما لم تُشن هجمات على إيران من أراضي تلك الدول.

وأضاف: “الأعداء يريدون خلق شرخ بين إيران والدول المجاورة.. نحن أشقاء مع الدول المجاورة ونريد أن تكون علاقاتنا جيدة، لكن إذا أرادوا استخدام أي دولة لمهاجمة أراضينا فسنرد عليهم”.

وأكد بزشكيان أن إيران تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع جيرانها.

وتابع: “إذا وقع هجوم من أي دولة أو جرى انتهاك أراضينا، فنحن مضطرون للرد على هذا الهجوم، وهذا لا يعني أن لدينا خلافا مع تلك الدولة أو أننا نريد إزعاج شعبها”.

ومنذ 28 فبراير/ شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران بصواريخ ومسيرات ما تصفه بـ”مصالح أمريكية” في دول الخليج والأردن والعراق، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدفة، مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.

وأعلنت كل من البحرين والكويت والسعودية والإمارات، الأحد، تعرضها لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة، مع دخول التصعيد في المنطقة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران يومه التاسع.