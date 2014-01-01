"السفارة أمام العمارة" .. مجتبى خامنئي "جار" الإسرائيليين في لندن

القدس المحتلة / سما /

يزعم تحقيق أجرته شبكة بلومبرج الإخبارية أن مجتبى خامنئي - نجل المرشد الأعلى الإيراني السابق، والذي يعتبره البعض مرشحاً محتملاً لخلافته - يمتلك شقتين فاخرتين في لندن تطلان مباشرة على السفارة الإسرائيلية في المدينة.

بحسب التقرير، تقع هذه الشقق في الطابقين السادس والسابع من مبنى فاخر في حي كنسينغتون غرب لندن، على بُعد أقل من 50 مترًا من مبنى السفارة الإسرائيلية.

تُقدّر قيمة الشقق بأكثر من 50 مليون جنيه إسترليني، وتشمل أيضًا وحدة سكنية منفصلة في الطابق الأرضي. يقع المبنى بالقرب من قصر كنسينغتون، المقر الرسمي لأمير وأميرة ويلز.

بحسب التحقيق، يمتلك خامنئي، البالغ من العمر 56 عامًا، هذه الشقق منذ عام 2014، إلا أن ملكيته لم تُكشف إلا بعد تحقيق استمر نحو عام. ويُزعم أيضًا أنه يمتلك، من خلال شركة وهمية وشركة وهمية أخرى مسجلة في جزيرة مان، 11 قصرًا آخر في حي هامبستيد شمال لندن، وهي منطقة تُعرف أحيانًا باسم "صف المليارديرات".

تُقدّر قيمة هذه العقارات، بالإضافة إلى الشقق في كنسينغتون، مجتمعةً بـ 200 مليون جنيه إسترليني.

ووفقًا للتقرير، فإن بعض المنازل مهجورة، وبعضها الآخر مهمل. ويزعم التحقيق أن تمويل شراء هذه العقارات جاء من برنامج إيران للالتفاف على العقوبات النفطية.

وتشير الوثائق إلى أن الشقق في كنسينغتون شُرِيت في عامي 2014 و2016 بسعر 16.7 مليون جنيه إسترليني و19 مليون جنيه إسترليني على التوالي. وقد تمت عمليات الشراء عن طريق رجل أعمال إيراني يُدعى علي أنصاري ، والذي يُعدّ، بحسب التقرير، من المقربين لعائلة خامنئي.

تم تسجيل الأصول العقارية من خلال شركة بيرش فنتشرز المحدودة، المسجلة في جزيرة مان، ويُعتبر أنصاري المساهم المسيطر فيها.

ومنذ أكتوبر الماضي، خضعت جميع العقارات الثلاثة عشر لحجز من قبل وزارة الخزانة البريطانية، مما حال دون بيعها. ويأتي هذا بعد أن فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أنصاري، بدعوى أنه كان "مصرفيًا فاسدًا" ساهم في تمويل الحرس الثوري الإيراني.

أثار قرب الشقتين من السفارة الإسرائيلية مخاوف خبراء الأمن. فبحسب روجر ماكميلان ، خبير مكافحة الإرهاب والمدير الأمني السابق لقناة إيران الدولية المعارضة، يمكن استخدامهما كمنصة لمراقبة النشاط الدبلوماسي هناك.

قال ماكميلان: "إيران لديها فعلياً خط رؤية مباشر إلى الجزء الخلفي من السفارة الإسرائيلية من مسافة تقل عن 50 متراً. شقتان تتمتعان بخط رؤية مباشر - هذا ليس استثماراً عقارياً عادياً، بل منصة مراقبة دائمة". وأضاف أن قرب الشقة من مبنى السفارة يسمح بمراقبة الموظفين والزوار، بل وتوثيق تحركاتهم بالصور. علاوة على ذلك، قد تتيح هذه المسافة القصيرة استخدام وسائل تكنولوجية متطورة لجمع المعلومات.