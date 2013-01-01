  1. الرئيسية
اسرائيل تعلن البدء في التوقيت الصيفي في هذا التاريخ ..

الأحد 08 مارس 2026 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تعلن البدء في التوقيت الصيفي في هذا التاريخ ..



القدس المحتلة / سما /

سيبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في اسرائيل ليلة الخميس 26-27 مارس 2026. عند الساعة الثانية صباحا، ستُقدَّم الساعات ساعةً واحدة، وبالتالي سننام ساعةً أقل.

سيستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى الانتقال إلى التوقيت الشتوي في 25 أكتوبر 2025.

وماذا عن وقت النوم؟

ستتقدم الساعات ساعة واحدة، لذا سننام في الواقع ساعة أقل.

لماذا نحرك الساعة أصلاً؟

يتم تطبيق التوقيت الشتوي والتوقيت الصيفي في إسرائيل وفقًا لأحدث نسخة من قانون ضبط التوقيت لعام 2013.

وبموجب هذا القانون، يُقدّم التوقيت في إسرائيل ساعةً واحدةً سنويًا، بدءًا من يوم الجمعة الذي يسبق آخر أحد من شهر مارس وحتى آخر أحد من شهر أكتوبر. ويُشير هذا التغيير أيضًا إلى تغير الفصول وبداية فصل الصيف

متى سيحل الظلام؟

في آخر يوم من فصل الشتاء، سيكون شروق الشمس في الساعة 5:34 صباحاً وغروبها في الساعة 5:58 مساءً. وفي أول صباح من فصل الصيف، سيكون شروق الشمس في الساعة 6:33 صباحاً وغروبها في الساعة 6:59 مساءً.

كيف أثر علينا فصل الشتاء؟

في فصل الشتاء، عندما يقل ضوء الشمس وتطول ساعات الظلام، يرتفع مستوى هرمون الميلاتونين في الجسم، مما قد يجعلنا نشعر بالنعاس والتعب. يُعرف الميلاتونين أيضاً باسم "هرمون الظلام"، وهو يُنظم دورات النوم، بهدف مواءمة النوم مع الساعة البيولوجية.

أما السيروتونين، وهو هرمون آخر مسؤول، من بين أمور أخرى، عن المزاج والعواطف، فيرتبط أيضاً ارتباطاً مباشراً بمستوى تعرضنا للضوء، وفقاً للدراسات. ويمكن أن يؤدي انخفاض مستوى السيروتونين في الجسم خلال فصل الشتاء إلى الشعور بالحزن والاكتئاب

ما هي العلاقة بين الساعة وأنشطتنا اليومية؟

يُتيح تغيير ساعات النهار بين الصيف والشتاء للناس تعديل أنشطتهم وفقًا لساعات النهار والليل.

ففي الصيف، على سبيل المثال، نحظى بساعة إضافية من ضوء النهار، وفي الشتاء نستيقظ عادةً مع بداية شروق الشمس، حتى لا تُهدر ساعات حيوية للأفراد أو للاقتصاد.

لماذا لا يتم اعتماد التوقيت الصيفي طوال العام؟

نظراً للفوائد الجوهرية للتوقيت الصيفي، يؤيد الكثيرون تطبيقه على مدار العام. أما معارضو التوقيت الشتوي فيزعمون أنه يقلل من الوقت النوعي الذي يقضيه الآباء مع أطفالهم، ويزيد من خطر حوادث المرور نتيجةً لساعات القيادة الطويلة بعد حلول الظلام، ويشوه الساعة المحلية مقارنةً بساعات أوروبا وبقية العالم، ويرفع تكلفة الاقتصاد بمئات الملايين من الشواقل.

ماذا يحدث في البلدان الأخرى حول العالم؟

توقفت عدة دول عن تغيير ساعاتها في الصيف والشتاء، بما في ذلك معظم دول آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. كما توجد جهات في الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى إلغاء تغيير الساعات في الشتاء. إضافةً إلى ذلك، صوّت البرلمان الأوروبي عام ٢٠١٩ على إلغاء الانتقال الموسمي إلى التوقيت الصيفي، ليُتاح لكل دولة حرية اختيار البقاء على توقيتها القياسي طوال العام أو التحوّل الدائم إلى التوقيت الصيفي. وقد طُرحت هذه القضية في إسرائيل مرارًا، لكن الكنيست قرر في النهاية الإبقاء على الوضع الراهن.

متى سينتهي التوقيت الصيفي؟

في ليلة السبت إلى الأحد، الموافق 25 أكتوبر 2026

