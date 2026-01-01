الكويت : مقتل ضابطين واستهداف خزانات وقود في المطار الدولي بمسيرات

سما / وكالات /

أعلنت الكويت مقتل ضابطين من منتسبي إدارة أمن الحدود البرية، واستهداف خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي في هجوم بمسيرات فيما تواصل إيران ضرباتها في أنحاء المنطقة.

وفي بيان لها، حددت وزارة الداخلية الكويتية هوية الضابطين القتيلين وهما المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد.

وذكر البيان أنهما قتلا “أثناء تأدية واجبهما الوطني”، ولم يسهب البيان في تفاصيل الظروف المحيطة بوفاتهما.

في الوقت ذاته، أعلن الجيش الكويتي التصدي صباح اليوم، لهجوم جديد بالصواريخ والمسيّرات.

وكتب الجيش على إكس: “تتصدى حاليا الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية” محذرا من أن أصوات الانفجارات ناتجة عن عمليات الاعتراض.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أن خزانات الوقود في مطار الكويت الدولي استُهدفت في هجوم بمسيرات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان: “تعاملت القوات المسلحة الكويتية فجر اليوم الأحد مع موجة من الطائرات المسيّرة المعادية اخترقت اجواء البلاد”.

وأضاف: “تعرضت خزاناتِ الوقود التابعةِ لمطار الكويت الدولي لهجومٍ بطائرات مسيّرة، في استهدافٍ مباشرٍ للبنية التحتية الحيوية” مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية “تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية”.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، أن القوات المسلحة تصدت منذ فجر السبت لموجة من الطائرات المسيرة المعادية اخترقت أجواء البلاد.

وأوضح أنه تعاملت الدفاعات الجوية الكويتية مع 7 طائرات مسيرة في شمال وجنوب البلاد، وقد خلفت هذه الهجمات الغاشمة أضرارا مادية فقط نتيجة سقوط شظايا.

ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات المسموعة في مناطق متفرقة من البلاد هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات المسيرة.

كما أكدت رئاسة الأركان العامة للجيش على ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وشددت القوات المسلحة الكويتية أنها “على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية”.