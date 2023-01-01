الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,123 شهيدا

غزة/سما/

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,123 شهيدا، و171,805 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، يوم السبت، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى اللحظة 3 شهداء جدد، و3 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وبينت المصادر ذاتها، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 640، وإجمالي الإصابات إلى 1,707، فيما جرى انتشال 753 جثمانا.