  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,123 شهيدا

السبت 07 مارس 2026 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,123 شهيدا



غزة/سما/

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,123 شهيدا، و171,805 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، يوم السبت، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية وحتى اللحظة 3 شهداء جدد، و3 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وبينت المصادر ذاتها، أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 640، وإجمالي الإصابات إلى 1,707، فيما جرى انتشال 753 جثمانا.

الأكثر قراءة اليوم

سي ان ان : القوة العظمى الجديدة تفكر في دخول المعركة

دواء يبقي الطيارين المقاتلين يقظين 24 ساعة دون نوم

حاخامٌ إسرائيليٌّ بارزُ يُطالِب بتدمير المسجد الأقصى بصاروخٍ كبيرٍ لإشعال الحرب الدّينيّة مع المسلمين واتهام الإيرانيين..

صحيفة بريطانية تكشف عن عن الصاروخ الإسرائيلي الضخم الذي قتل خامنئي

طهران : مجلس خبراء القيادة يختار المرشد الجديد عبر تصويت كتابي مختوم والإعلان خلال ساعات

“حزب الله” يسحق إنزالاً إسرائيلياً بعد استدراج قوة مشاة في البقاع شرقي لبنان..

الجيش الإيراني يهاجم حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"

الأخبار الرئيسية

الولايات المتحدة تعلن نيتها السيطرة الكاملة على احتياطيات النفط الإيرانية

بسبب قرارها عدم مهاجمة جيرانها ..ترامب يعلن "هزيمة إيران التاريخية" ويُلوح بتدمير مناطق وجماعات جديدة

طهران : مجلس خبراء القيادة يختار المرشد الجديد عبر تصويت كتابي مختوم والإعلان خلال ساعات

حاخامٌ إسرائيليٌّ بارزُ يُطالِب بتدمير المسجد الأقصى بصاروخٍ كبيرٍ لإشعال الحرب الدّينيّة مع المسلمين واتهام الإيرانيين..

الرئيس الإيراني يعتذر لدول المنطقة عن الهجمات: أبلغنا القوات المسلحة بعدم استهداف الجيران ولا عداوة معكم..