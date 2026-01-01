  1. الرئيسية
الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثامن

السبت 07 مارس 2026 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الثامن



القدس المحتلة/سما/

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الأقصى المبارك، لليوم الثامن على التوالي.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المسجد الأقصى صباح السبت الماضي، وأجبرت المصلين على مغادرته، ومنعت أداء صلاتي العشاء والتراويح فيه، بالتزامن مع فرض إغلاق على الضفة الغربية، بعد ساعات من هجوم واسع شنته إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

وللجمعة الثالثة، يحرم المصلون من أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. 

يشار إلى أن سلطات الاحتلال لم تتمكن من إغلاق المسجد الأقصى بقرار منه يوم الجمعة إلا خمس مرات منذ احتلال القدس عام 1967.

