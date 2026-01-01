  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء باردة الى شديدة البرودة وتوقعات بسقوط أمطار

السبت 07 مارس 2026 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء باردة الى شديدة البرودة وتوقعات بسقوط أمطار



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا، وباردا نسبيا نهارا، شديد البرودة ليلا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا، وشديد البرودة، خاصة في المناطق الجبلية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غد الأحد، غائما جزئيا الى صاف، وباردا نهارا، شديد البرودة ليلا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

والإثنين، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، وباردا نهارا، شديد البرودة ليلا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، مع بقاء الجو بارداً نسبيا نهاراً وباردا ليلاً خاصة في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

سي ان ان : القوة العظمى الجديدة تفكر في دخول المعركة

واشنطن تُقِّر: المُسيّرات الإيرانيّة ممتازةٌ والدفاعات الجويّة الأمريكيّة أوهن من اعتراضها..

كاتب إسرائيلي: تدمير ايران لقواعد أمريكية في الخليج يغيّر ميزان القوى في المنطقة

هل تخطط ايران لمهاجمة خط أنابيب النفط المغذي لإسرائيل في أذربيجان؟

الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهود الوساطة

الجيش الإيراني يهاجم حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"

بمشاركة 50 طائرة: الجيش الإسرائيلي يدمر مقر خامنئي بعد أيام من اغتياله

الأخبار الرئيسية

حاخامٌ إسرائيليٌّ بارزُ يُطالِب بتدمير المسجد الأقصى بصاروخٍ كبيرٍ لإشعال الحرب الدّينيّة مع المسلمين واتهام الإيرانيين..

صحيفة بريطانية تكشف عن عن الصاروخ الإسرائيلي الضخم الذي قتل خامنئي

الرئيس الإيراني يعتذر لدول المنطقة عن الهجمات: أبلغنا القوات المسلحة بعدم استهداف الجيران ولا عداوة معكم..

“حزب الله” يسحق إنزالاً إسرائيلياً بعد استدراج قوة مشاة في البقاع شرقي لبنان..

IMG_3889

سي ان ان : القوة العظمى الجديدة تفكر في دخول المعركة