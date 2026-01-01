دواء يبقي الطيارين المقاتلين يقظين 24 ساعة دون نوم

القدس المحتلة/سما/

يُستخدم دواء مودافينيل على نطاق واسع لدى أطقم الطائرات والوحدات الخاصة التي تحتاج إلى يقظة عالية رغم قلة النوم، إذ يساعد على الحفاظ على الانتباه لفترات طويلة مع آثار جانبية أقل مقارنة بالمنشطات التقليدية. ويثير الدواء تساؤلات حول آلية عمله في الجسم، والفرق بينه وبين الكافيين وأدوية تعزيز التركيز الأخرى، إضافة إلى آثاره الطبية في إسرائيل والعالم.

يتطلب الطيران العسكري والعمليات الخاصة عملاً متواصلاً لساعات طويلة، حيث يكون التركيز مسألة حياة أو موت. لكن الإرهاق يبقى التحدي الأكبر، فيما أثبتت المنشطات التقليدية مثل الكافيين والأمفيتامينات أنها تسبب آثاراً جانبية كالعصبية وتسارع ضربات القلب وتراجع التركيز بعد زوال مفعولها.

هنا يأتي دور مودافينيل، وهو دواء طُوِّر في الأصل في فرنسا في سبعينيات القرن الماضي، ووُصِفَ لعلاج اضطرابات النوم الحادة مثل الناركوليبسيا، التي تتميز بالاستيقاظ المفاجئ أثناء النهار. وبمرور الوقت، اكتشفت جيوش رائدة حول العالم، بما في ذلك القوات الجوية الأمريكية والبريطانية، أن هذا الدواء يسمح للطيارين بالبقاء متيقظين ومركزين حتى بعد 40 ساعة من الحرمان من النوم، دون التأثير على مهاراتهم الحركية.

يعمل مودافينيل بطريقة مختلفة عن أدوية اضطراب نقص الانتباه مثل ريتالين وكونسيرتا؛ فبدلاً من رفع الدوبامين والنورأدرينالين بشكل مباشر، يؤثر بشكل انتقائي على مناطق الدماغ المنظمة لليقظة والنوم، خصوصاً في ما تحت المهاد، عبر زيادة الأوركسين والتأثير في الهيستامين للحفاظ على اليقظة.

على عكس الكافيين، الذي يُثبّط مستقبلات الأدينوزين في الدماغ لمنع الشعور بالتعب مؤقتًا، يُحفّز مودافينيل الدماغ على اليقظة النشطة. تُظهر خصائص الدواء الحركية أنه يُمتص جيدًا في الجهاز الهضمي ويبلغ ذروة تركيزه في الدم خلال ساعتين إلى أربع ساعات من تناوله. يتميز بنصف عمر طويل نسبيًا، حوالي 12 إلى 15 ساعة، مما يُفسّر قدرة جرعة واحدة على إبقاء الشخص متيقظًا طوال اليوم.

في إسرائيل، يُسجّل الدواء تحت الاسم التجاري بروفيجيل، ويُعرّف بأنه دواء يُصرف بوصفة طبية لعلاج اضطرابات نوم محددة، بما في ذلك انقطاع النفس النومي أو اضطرابات النوم الناتجة عن العمل بنظام المناوبات. ورغم أنه غير مسجل رسميًا كدواء لعلاج اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، إلا أن العديد من الأطباء يلاحظون تأثيره الإيجابي على التركيز والذاكرة قصيرة المدى، مما يجعله شائع الاستخدام خارج نطاق الاستخدام المعتمد بين الطلاب والمهنيين في المجالات التي تتطلب جهدًا كبيرًا.

عند تناول مودافينيل، لا يشعر الشخص بالنشوة أو الابتهاج المصاحب للمنشطات القوية، بل يشعر فقط باليقظة، كما لو كان قد نام نومًا هانئًا، حتى لو لم يغمض عينيه لفترة طويلة. هذه القدرة على فصل اليقظة الفسيولوجية عن الوظائف الإدراكية هي السبب الرئيسي لاختياره للطيارين.

وقد أظهرت الدراسات أن الطيارين الذين تناولوا الدواء كانوا قادرين على أداء مناورات معقدة في أجهزة المحاكاة بنفس مستوى الدقة تقريبًا كما في حالة الراحة، بينما أظهرت المجموعة الضابطة التي تناولت دواءً وهميًا انخفاضًا حادًا في الأداء.

تتراوح الجرعات الشائعة بين 100 و200 ملليغرام يوميًا، مع إمكانية إعطاء جرعات أعلى على مدار اليوم في العمليات العسكرية الخاصة. ومع ذلك، فإن استخدام هذا الدواء لا يخلو من المخاطر والآثار الجانبية. فعلى الرغم من أنه يُعتبر آمنًا نسبيًا وأقل إدمانًا بكثير من الأمفيتامينات، إلا أنه قد يُسبب الصداع والغثيان والدوار والقلق.

في الوقت نفسه، يتمثل أحد المخاطر الرئيسية في ميل المستخدمين إلى تجاهل حاجة الجسم البيولوجية للنوم. فبينما يبقى الدماغ متيقظًا، يحتاج الجسم إلى الراحة لإصلاح الأنسجة والتخلص من السموم.

وعندما ينخفض مستوى الدواء في الدم، قد يعاني المستخدم من انخفاض حاد في مستوى اليقظة، وهو ما يُعرف أحيانًا بـ"الانهيار"، على الرغم من أن هذه الظاهرة أقل شيوعًا مع مودافينيل مقارنةً بالمواد الأخرى. وفي حالات نادرة جدًا، قد يُسبب الدواء تفاعلات جلدية حادة ومهددة للحياة، مما يستدعي إشرافًا طبيًا عند تناوله لأول مرة.

وتؤكد القوات الجوية في جميع أنحاء العالم أن المخاطر الكامنة في الطيار المُرهَق، الذي قد يغفو أو يرتكب أخطاءً جسيمة في التقدير نتيجة الإرهاق، تفوق بكثير مخاطر الآثار الجانبية للعقار. ويتم استخدام هذا العقار وفق بروتوكولات طبية صارمة، حيث يخضع كل طيار لاختبار ملاءمة العقار على الأرض قبل السماح له باستخدامه في الجو.

ويبدو أن المودافينيل قد ساهم في التغلب على إرهاق الإنسان المعاصر، ولكنه يبقى أداة مساعدة مصممة لسد الفجوات المؤقتة وليس بديلاً دائماً عن الراحة.

تُعدّ القدرة على البقاء مستيقظًا لمدة 24 ساعة متواصلة ميزة تكتيكية هائلة، لكن الثمن الفسيولوجي الذي يدفعه الجسم مقابل حرمان الدماغ من ساعات النوم هو موضوع لا يزال قيد الدراسة المعمقة في مختبرات النوم حول العالم.