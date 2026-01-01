لجنة الانتخابات تنشر الكشف الأولي للقوائم والمرشحين للمجالس البلدية والقروية

رام الله/سما/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم السبت، عن نشر الكشف الأولي للقوائم والمرشحين في الهيئات المحلية للانتخابات المحلية.

وأوضحت اللجنة في بيان، أن الكشف متاح للجميع لمدة ثلاثة أيام للاطلاع عليه، عبر موقعها الإلكتروني، وفي مقرات اللجنة، والمجالس البلدية والقروية، بهدف تمكين المواطنين من الاطلاع عليه وتقديم اعتراضات على القوائم أو المرشحين في حال وجود سبب قانوني يسمح بذلك.

وفي دير البلح، أفادت لجنة الانتخابات المركزية بأن نشر القوائم سيتم حصرا في مقر اللجنة وعبر موقعها الإلكتروني الرسمي، في ظل تعذر عرضها في مقر البلدية، كما هو معمول به في بلديات الضفة الغربية، وذلك بسبب الأضرار والدمار الذي لحق بمبنى البلدية نتيجة الحرب.

وحول آلية تقديم الاعتراضات، أوضحت أنه يمكن لمن لديه اعتراض على مرشح أو قائمة انتخابية تقديمه الى لجنة الانتخابات على النماذج الخاصة بذلك خلال فترة الاعتراض من 7 إلى 9 أذار 2026، مع توضيح الأسباب وإرفاق الأدلة والمستندات الداعمة.

وأشارت إلى أنه بعد تقديم الاعتراض، يتم تبليغ المرشح أو القائمة المعترَض عليها خلال 48 ساعة، ويحق لهم الرد خلال ثلاثة أيام.

وتقوم اللجنة بدراسة الاعتراض والرد عليه خلال ثلاثة أيام، ويكون قرار اللجنة قابلا للاستئناف أمام محكمة الانتخابات خلال ثلاثة أيام أخرى، حيث تصدر المحكمة قرارها النهائي خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تقديم الاستئناف.

وفي ختام البيان، ذكرت اللجنة أنه بعد تدقيق القوائم المترشحة في البلديات والمرشحين الأفراد في المجالس القروية، والتأكد من استيفائهم جميع الشروط القانونية، بلغ عدد القوائم الانتخابية 365 قائمة، فيما وصل عدد المرشحين إلى 2731 مرشحا.