غارات أمريكية اسرائيلية عنيفة على ايران وجامعة الحرس الثوري بين الأهداف

وكالات - سما-

أكمل سلاح الجو الإسرائيلي موجة جديدة من الغارات الجوية على إيران، حيث ألقت طائرات مقاتلة نحو 230 قنبلة على عدة مواقع عسكرية.

وشملت الهجمات الجامعة العسكرية المركزية التابعة للحرس الثوري، وموقعًا لتخزين الصواريخ يضم مخابئ وبنية تحتية للإطلاق، وموقعًا تحت الأرض لتخزين وتصنيع الصواريخ الباليستية كان يعمل منه مئات الجنود، ويضم مخابئ ومقرات عسكرية لعناصر النظام.

بالإضافة إلى ذلك، استهدفت الغارات مواقع إطلاق صواريخ في غرب ووسط إيران، وذلك بهدف مواصلة تقليص نطاق إطلاق النار على الأراضي الإسرائيلية، وفقًا لما أفاد به المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.