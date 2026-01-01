  1. الرئيسية
القناة 14 : إصابة رادارات أمريكية أعاقت الكشف المبكر عن الهجوم الايراني

السبت 07 مارس 2026 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

رصدت اسرائيل متأخرا للصواريخ الإيرانية بعد دقيقة فقط من وصولها، مرجعة ذلك إلى إصابة رادارات أمريكية ما أعاق عملية الكشف المبكر.

وأفادت القناة "14" الإسرائيلية، بأن التحقيقات أظهرت أن سبب قصر مدة الإنذار للتحذير من الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، يعود إلى إصابة رادارات أمريكية، ما أعاق عملية الكشف في الوقت المناسب.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار وصلت قبل دقيقة واحدة فقط من وصول الصواريخ، في حين كانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية ترصد عادة إطلاق الصواريخ من إيران قبل 8 إلى 10 دقائق.

وأضافت أن إيران أطلقت صاروخا تجريبيا يمتلك قدرة على التهرب من أنظمة الكشف، مشيرة إلى أن الأنظمة تمكنت من رصد الصاروخ فقط عندما دخل الغلاف الجوي، في مرحلة كان قد اقترب فيها تقريباً من هدفه.

