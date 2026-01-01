  1. الرئيسية
الحرس الثوري الإيراني يهدد القوات الأميركية التي سترافق السفن في مضيق هرمز: نحن في انتظاركم

السبت 07 مارس 2026 10:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن / وكالات /

أعلن الحرس الثوري الإيراني السبت أنه “في انتظار” القوات الأميركية التي ستواكب السفن التجارية عبر مضيق هرمز حيث باتت حركة الملاحة شبه مشلولة في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني معلقا على إعلان وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن البحرية الأميركية تستعد لمواكبة السفن في المضيق الإستراتيجي، “إننا في انتظارهم”.
وأكد بحسب ما نقلت عنه وكالة فارس “نوصي الأميركيين قبل اتخاذ أي قرار أن يتذكروا الحريق الذي استهدف ناقلة النفط الأميركية العملاقة بريدجتون عام 1987 وناقلات النفط التي استُهدفت مؤخرا”.

