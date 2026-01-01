“حزب الله” يسحق إنزالاً إسرائيلياً بعد استدراج قوة مشاة في البقاع شرقي لبنان..

بيروت /سما/

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله، أنّ مقاتليها تصدوا لمحاولة إنزال إسرائيلي في منطقة البقاع شرق البلاد، حيث استهدفوا عند الساعة 04:15 (بتوقيت بيروت) من فجر اليوم السبت، منطقة الإخلاء في جرود بلدة النبي شيت بصليات صاروخية مركّزة.

وفي وقتٍ سابق، أفاد بيان لحزب الله أنّ مقاتلي المقاومة رصدوا عند الساعة 22:30 من مساء أمس الجمعة، تسلّل 4 مروحيّات تابعة لـ”جيش” الاحتلال الإسرائيلي من اتجاه الحدود السورية، حيث عمدت إلى إنزال قوّة مشاة عند مثلّث جرود بلدات يحفوفا، الخريبة ومعربون.

وأضاف البيان أنّ “قوّة المشاة المعادية تقدّمت باتّجاه الحيّ الشرقيّ لبلدة النبي شيت (حي آل شكر)، وعند وصولها إلى المقبرة، عند الساعة 11:30، اشتبكت معها مجموعة من مجاهدي المقاومة الإسلاميّة بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة”.

ولفت البيان إلى أنّ الاشتباك تطوّر بعد انكشاف القوّة المعادية، حيث لجأ الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ أحزمة ناريّة مكثّفة شملت نحو 40 غارة، مستعملاً الطيران الحربيّ والمروحيّ لأجل تأمين انسحاب القوّة من منطقة الاشتباك.

وفي غضون ذلك، نفّذ سلاح المدفعيّة في المقاومة رمايات مركّزة بالأسلحة المناسبة على محيط منطقة الاشتباك وعلى امتداد مسار انسحاب القوّة المعادية، فيما شارك أهالي القرى المجاورة في الإسناد الناري.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر بأنّ الجيش الإسرائيلي نفّذ عمليات في الأراضي اللبنانية، الليلة الماضية للعثور على جثة الطيار الإسرائيلي رون آراد.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الميادين في البقاع، بأنّ مروحيات إسرائيلية نفّذت عملية إنزال في محيط بلدة النبي شيت شرقي لبنان. وذكر أنّ القوة الإسرائيلية، وقعت في كمين للمقاومة، ما أسفر عن اشتباكات عنيفة، وإطلاق نار من أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وفي جنوبي لبنان استهدف حزب الله تجمّعاً لقوّات “جيش” الاحتلال الإسرائيلي في تلّة الحمامص وخلّة العصافير عند الأطراف الجنوبيّة لمدينة الخيام، بصليةٍ صاروخيّة عند الساعة 03:45 من فجر اليوم، وذلك ردّاً على العدوان الإسرائيلي المجرم الذي طال عشرات المدن والبلدات اللبنانيّة بما فيها ضاحية بيروت الجنوبيّة.