الجيش الإيراني يهاجم حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"

القدس المحتلة/سما/

أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني مساء يوم الجمعة، أن منظومة الصواريخ التابعة للقوة البحرية أطلقت صاروخا من الساحل إلى البحر باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن".

وأكد الجيش الإيراني أنه سيكشف المزيد من المفاجآت للولايات المتحدة ولإسرائيل.

ونشرت القوات الإيرانية مقطع فيديو قالت إنه يوثق عملية استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن".

والخميس، أعلن مقر خاتم الأنبياء المركزي للحرس الثوري الإيراني، استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "إبراهام لينكولن" بالطائرات المسيرة وإصابتها.

وأكد مقر خاتم الأنبياء المركزي في بيان أن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" التي كانت تقترب من الحدود البحرية الإيرانية في خليج عُمان لمسافة 340 كيلومترا بهدف بسط سيطرتها على المياه، تعرضت لهجوم من طائرات مسيرة تابعة للبحرية الإيرانية وللحرس الثوري وبعد ذلك اختفت السفينة سريعا على بعد أكثر من 1000 كيلومتر من المنطقة.

ولم يصدر البنتاغون أو القيادة المركزية الأمريكية أي بيان رسمي يؤكد تعرض حاملة الطائرات إلى هجوم.

كما أن تتبع بيانات الملاحة العامة مثل MarineTraffic وUSNI News Fleet Tracker يظهر "أبراهام لينكولن" (CVN-72) في بحر العرب أو خليج عُمان ضمن نشاطات روتينية لسرب الحاملة "Carrier Strike Group 3".