هل تخطط ايران لمهاجمة خط أنابيب النفط المغذي لإسرائيل في أذربيجان؟

وكالات / سما/

أعربت وسائل إعلام في القوقاز عن قلقها من احتمال توسيع إيران لهجماتها في المنطقة، بهدف إلحاق الضرر بخط أنابيب النفط الذي يزود إسرائيل بنسبة 46% من إجمالي استهلاكها النفطي.

وقد تزايد هذا القلق، الذي أثارته صحيفة "جورجيا توداي" الجورجية وموقع "ميدل إيست آي" وغيرهما، بعد أن قصفت إيران أذربيجان للمرة الأولى يوم أمس (الخميس).

وأفادت وسائل إعلام أذربيجانية بأن طائرتين إيرانيتين مسيرتين هاجمتا مطار نخجوان الدولي أمس، ما أسفر عن إصابة شخصين وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية.

ورغم نفي إيران مسؤوليتها عن الهجوم وإلقاء اللوم على إسرائيل، إلا أن أذربيجان لم تقتنع وأعلنت إغلاق مجالها الجوي.

وإذا قررت إيران المجازفة بشن هجوم آخر على أذربيجان، فإن هذه الدولة - التي تُعتبر معادية للجمهورية الإسلامية ومقربة من إسرائيل - تضم هدفًا تخشى وسائل الإعلام القوقازية بشدة أن تجذب طهران إليه للإضرار بالمصالح الإسرائيلية: خط أنابيب باكو-جيهان، الذي يمر عبره معظم نفط إسرائيل.

يبدأ خط أنابيب النفط باكو-تبليسي-جيهان (BTC) من العاصمة الأذربيجانية باكو، الواقعة بالقرب من احتياطيات النفط والغاز الضخمة في بحر قزوين، ومن هناك، يتدفق غربًا وشمالًا إلى جورجيا، حيث يمر عبر العاصمة تبليسي، ثم يواصل مساره إلى تركيا وصولًا إلى مدينة جيهان الساحلية في جنوب شرق البلاد، على ساحل البحر الأبيض المتوسط. وهناك، يُحمّل النفط على ناقلات، يبحر العديد منها إلى حيفا.