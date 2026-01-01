الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهود الوساطة

طهران / وكالات /

كشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم إن بعض الدول بدأت جهود الوساطة، مشددًا على التزام بلاده بتحقيق سلام دائم في المنطقة.

وأضاف بزشكيان، في تدوينة عبر حسابه على إكس، أن إيران لن تتردد في الدفاع عن كرامة شعبها وسيادتها، مؤكدًا أن أي وساطة يجب أن تتناول المسؤولين الذين استهانوا بالشعب الإيراني وأشعلوا فتيل الصراع.

وفي سياق متصل، كان أعلن الحرس الثوري الإيراني انطلاق الموجة الـ 22 من عملية الوعد الصادق 4 باستخدام مكثف لصواريخ خرمشهر4 وخيبر وفتاح نحو الأراضي المحتلة.

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن دخول أي قوات برية أمريكية إلى الأراضي الإيرانية سيكون كارثة كبيرة عليهم، مؤكدًا أن بلاده لم تطلب وقف إطلاق النار وترفض أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مخبأ خامنئي تحت الأرض في طهران والذي لا يزال يستخدمه كبار المسؤولين الإيرانيين بعد مقتله.