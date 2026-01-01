  1. الرئيسية
بمشاركة 50 طائرة: الجيش الإسرائيلي يدمر مقر خامنئي بعد أيام من اغتياله

الجمعة 06 مارس 2026 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

دمر الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة مقر خامنئي تحت الأرض في طهران، بعد أيام قليلة من اغتيال المرشد الأعلى،

ونشر وثائق الهجوم. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "المخبأ تحت الأرض كان موقعاً آمناً للطوارئ يستخدمه المرشد في عملياته القتالية، وقد تم تدميره قبل أن يتمكن من استخدامه.

صباح اليوم، شنّت نحو 50 طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي هجوماً، على مخبأ بُني ضمن مجمع قيادة النظام الإيراني في قلب طهران.

وأُلقيت أكثر من 100 قنبلة حتى تم تدمير المجمع. وأكد الجيش الإسرائيلي أن "المجمع استمر استخدامه من قبل كبار مسؤولي النظام الإيراني بعد اغتيال خامنئي".

"هذا مجمع ضخم مصمم لتأمين كبار المسؤولين في الحكومة: "امتد الملجأ تحت الأرض على شوارع بأكملها في قلب طهران، وشمل العديد من نقاط الدخول وغرفًا لتجمعات كبار الشخصيات في النظام الإرهابي الإيراني"، وفقًا لبيان صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

