الحرس الثوري الإيراني: جاهزون لحرب طويلة وعلى العدو توقع ضرباتنا والأسلحة قادمة..

طهران / وكالات /

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني علي محمد نائيني إنهم “جاهزون لحرب طويلة” للرد على الهجمات الإسرائيلية الأمريكية المتواصلة.

جاء ذلك في تصريح له بشأن الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وفقا لما بثه التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الخميس.

وأضاف نائيني أن على العدو أن يتوقع ضربات موجعة في كل موجة من العمليات، وأنهم “جاهزون لحرب طويلة حتى يُعاقب المعتدون”.

وفي معرض حديثه عن استعدادات بلاده، قال نائيني: “إن أسلحة جديدة لإيران في الطريق، ولم تُستخدم على نطاق واسع بعد”.

هذا، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن بلاده لا تعاني نقصاً في الذخائر، فيما يتعلق بالهجمات التي تشنها على إيران.

وجاءت تصريحات هيغسيث خلال مؤتمر صحفي في مقر القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بمدينة تامبا في ولاية فلوريدا، الخميس، حيث قدم إحاطة بشأن العمليات العسكرية الأمريكية الجارية في الشرق الأوسط.

وأوضح هيغسيث أن إيران تعتقد أن الولايات المتحدة لن تتمكن من مواصلة هجماتها، وأضاف: “هذا تقدير خاطئ حقًا من جانب الحرس الثوري الإيراني، وكما ترون لا يوجد أي نقص في الإرادة الأمريكية”.

وأشار الوزير الأمريكي إلى أنه لا يوجد أي نقص ذخائر لدى الجيش الأمريكي، لافتًا إلى أن الأسلحة الهجومية والدفاعية المتوفرة تسمح باستمرار العمليات طالما اقتضت الحاجة.

وتابع: “إذا كنتم تعتقدون أنكم رأيتم شيئاً حتى الآن فانتظروا”، محذرا من أن القوة القتالية المشتركة للولايات المتحدة وإسرائيل قد تنعكس على إيران بقوة أكبر بكثير في الأيام المقبلة.

بدوره، أوضح قائد القيادة المركزية الأدميرال براد كوبر، أن القاذفات الأمريكية استهدفت خلال الساعات الـ72 الماضية نحو 200 هدف داخل الأراضي الإيرانية.

وأشار كوبر إلى أن المرحلة التالية من العمليات العسكرية ستركز على القضاء المنهجي على قدرات إيران المستقبلية في إنتاج الصواريخ، مؤكداً أن ذلك قد يستغرق بعض الوقت، لكن القوات الأمريكية مزودة بالإمدادات اللازمة.

ومنذ 28 فبراير/شباط الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

وترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها “مصالح أمريكية” بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية، وأدانت دول مجلس التعاون الخليجي هذه الهجمات وطالبت بوقف التصعيد العسكري في المنطقة.