الجمعة 06 مارس 2026 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عباس يؤكد لبن سلمان إدانة دولة فلسطين للهجمات الإيرانية التي استهدفت السعودية



رام الله/سما/

أجرى الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين مساء يوم الخميس، اتصالاً هاتفياً بولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء،  الأمير محمد بن سلمان. 

وحمل الرئيس سمو ولي العهد ، تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عيد العزيز ، متمنياً له موفور الصحة والعافية، وللمملكة وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار

وأكد خلال الاتصال إدانة دولة فلسطين للهجمات الإيرانية التي استهدفت السعودية مشدداً على رفض أي اعتداء يمس سيادتها أو يهدد أمنها واستقرارها.

كما تجدد دولة فلسطين ادانتها للهجمات الإيرانية التي تتعرض لها الدول العربية، مؤكدين على ادانة الهجمات الاسرائيلية على لبنان الشقيق.  

 وأعرب عباس عن تضامن الشعب الفلسطيني الكامل مع الشعب السعودي الشقيق، ودعمه لكل الجهود العربية الرامية إلى حماية الدول العربية وصون أمنها في وجه الاعتداءات التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، مع التأكيد على أهمية اعتماد الحوار سبيلاً لمعالجة الأزمات الإقليمية والدولية..

وثمّن  عباس مواقف المملكة العربية السعودية الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني، مشيداً بمتانة العلاقات الأخوية بين البلدين، وضرورة مواصلة التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات الراهنة.

